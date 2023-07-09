Генконсульство России на Пхукете возобновило прием

Генеральное консульство России в провинции Пхукет возобновило прием по консульским вопросам. Дипмиссия переехала в новое здание в пределах комплекса Royal Phuket Marina. Официальной церемонии новоселья, впрочем, еще не было.

Новости Пхукета

10 Июля 2023, 08:00 AM

Новое здание российской дипмиссии в комплексе Royal Phuket Marina. Фото: Генконсульство РФ на Пхукете

«Генеральное консульство возобновляет прием по консульским вопросам в новом здании комплекса Royal Phuket Marina. Местоположение на картах Гугл: https://maps.app.goo.gl/cShJuJ5RwKvRxgpc6?g_st=it. Вход в помещение расположен в торце здания, указанного на фото», – сообщило генконсульство на своих страницах в Facebook и Telegram.

Комплекс Royal Phuket Marina, в котором располагается дипмиссия, находится в тамбоне Ко-Кэу, на шоссе Thepkrasattri Rd. ровно на середине пути между Пхукет-Тауном и Памятником Героиням.

На странице в Facebook указана следующая контактная информация:

Телефон: 095 259 8081;

095 259 8081; Эл. почта: phuketconsul@yandex.ru;

Telegram: t.me/PHUKETCONSULATE;

t.me/PHUKETCONSULATE; C айт: phuket.mid.ru.

Дипломатическая миссия России на Пхукете функционирует с 2020 года и отвечает за провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг, Сатун, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Наратхиват, Пхаттхалунг, Сонгкхла и Яла. Пост генерального консула занимает Владимир Соснов.