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Генконсульство России на Пхукете сменило место нахождения

Генеральное консульство Российской Федерации в провинции Пхукет сообщило о вынужденном переезде в другое помещение в пределах Royal Phuket Marina. Дипмиссия опубликовала фото, чтобы нуждающиеся в консульских услугах могли без проблем найти офис.

Новости Пхукета

27 Ноября 2022, 12:17 PM
Генконсульство РФ в провинции Пхукет. Офис в Royal Phuket Marina, вход в новое помещение. Фото: Rus Consulate Phuket / Facebook

Генконсульство РФ в провинции Пхукет. Офис в Royal Phuket Marina, вход в новое помещение. Фото: Rus Consulate Phuket / Facebook

Генконсульство РФ в провинции Пхукет. Офис в Royal Phuket Marina, вход в новое помещение. Фото: Rus Consulate Phuket / Facebook

Генконсульство РФ в провинции Пхукет. Офис в Royal Phuket Marina, вход в новое помещение. Фото: Rus Consulate Phuket / Facebook

«В связи с вынужденным переездом временного офиса Генконсульства с 28 ноября консульский прием будет осуществляться в другом помещении, которое находится в здании по прежнему адресу. Вход в помещение для консульского приема расположен со стороны улицы (см. фото)», – написало Генкосульство на своих страницах в Telegram и Facebook.

Дипломатическая миссия России на Пхукете функционирует с 2020 года, пост генерального консула занимает Владимир Соснов, чьи полномочия были утверждены публикацией в Royal Gazette от 1 апреля 2020 года. При этом еще до публикации назначение анонсировал лично министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинай.

Генконсульство отвечает за провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг, Сатун, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Наратхиват, Пхаттхалунг, Сонгкхла и Яла (то есть за весь южный Таиланд, исключая Паттани).

«Открытие генконсульства станет важным с точки зрения усиления нашей работы в сфере защиты прав и интересов российских граждан. Консульских случаев, к сожалению, у нас тут много», – говорил перед открытием Генконсульства посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

Офис пхукетской дипмиссии, который сами дипломаты по-прежнему называют временным, расположился в итоге в гавани Royal Phuket Marina на Thepkrasattri Rd. в тамбоне Ко-Кэу, где остается до сих пор. Почетное консульство ранее находилось в Чалонге. 

На странице дипмиссии в Facebook указаны следующие конакты:

 

 

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