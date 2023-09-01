Генконсульство России на Пхукете начинает выдачу загранпаспортов

«Генеральное консульство приступает к приему заявителей по вопросам гражданства Российской Федерации, оформления и выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, государственной регистрации актов гражданского состояния, истребования личных документов с территории Российской Федерации и других», – говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях дипмиссии 1 сентября.
Генконсульство подчеркивает, что пока не имеет возможности выдачи 10-летних паспортов с электронным носителем информации. Получить на Пхукете можно только обычный загранпаспорт сроком на пять лет. Внутренние паспорта за рубежом не оформляются.
Срок оформления пятилетнего загранпаспорта гражданам России старше 14 лет – до трех месяцев. Паспорта детям до 14 лет подлежат оформлению в течение семи дней.
«Запись на прием производится по ссылке phuket.kdmid.ru/queue. Обращаем ваше внимание: один человек – это одно назначенное время приема в электронной очереди. В случае, если услуга необходима нескольким заявителям (в том числе детям), необходимо записываться всем заявителям отдельно. Запись по телефону и электронной почте не производится», – предупреждает консульство.
Генконсульство напоминиает, что информация о порядке получения консульских услуг размещается на официальном сайте учреждения phuket.mid.ru и просит следить за ее «актуализацией».
На сайте указаны следующие актуальные контактные данные генерального консульства России на Пхукете:
- Адрес: 63/501 Moo 2, Thepkasattri Road, Kohkaew Amphoe Mueang Phuket 83100 Thailand;
- Телефон: + 66-95-259-80-81 (в том числе для экстренной связи);
- Эл. почта: phuketconsul@yandex.ru.
Страницы генконсульства в соцсетях:
Telegram: t.me/PHUKETCONSULATE;
Facebook: facebook.com/RusConsulatePhuket.