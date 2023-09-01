Генконсульство России на Пхукете начинает выдачу загранпаспортов

Генеральное консульство России на Пхукете объявило о начале приема заявлений на выдачу заграничных паспортов и ряда других документов. Запись на прием производится только через форму на сайте консульского департамента МИД РФ. Внутренние паспорта в генконсульстве не выдаются, выдача 10-летних биометрических загранпаспортов пока технически невозможна.

Новости Пхукета

1 Сентября 2023, 09:30 PM

Генконсульство РФ на Пхукете располагается в яхтенной гавани Royal Phuket Marina в тамбоне Ко-Кэу. Фото: RusConsulatePhuket / Facebook