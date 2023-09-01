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Генконсульство России на Пхукете начинает выдачу загранпаспортов

Генеральное консульство России на Пхукете объявило о начале приема заявлений на выдачу заграничных паспортов и ряда других документов. Запись на прием производится только через форму на сайте консульского департамента МИД РФ. Внутренние паспорта в генконсульстве не выдаются, выдача 10-летних биометрических загранпаспортов пока технически невозможна.

Новости Пхукета

1 Сентября 2023, 09:30 PM
Генконсульство РФ на Пхукете располагается в яхтенной гавани Royal Phuket Marina в тамбоне Ко-Кэу. Фото: RusConsulatePhuket / Facebook

Генконсульство РФ на Пхукете располагается в яхтенной гавани Royal Phuket Marina в тамбоне Ко-Кэу. Фото: RusConsulatePhuket / Facebook

«Генеральное консульство приступает к приему заявителей по вопросам гражданства Российской Федерации, оформления и выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, государственной регистрации актов гражданского состояния, истребования личных документов с территории Российской Федерации и других», – говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях дипмиссии 1 сентября.

Генконсульство подчеркивает, что пока не имеет возможности выдачи 10-летних паспортов с электронным носителем информации. Получить на Пхукете можно только обычный загранпаспорт сроком на пять лет. Внутренние паспорта за рубежом не оформляются.

Срок оформления пятилетнего загранпаспорта гражданам России старше 14 лет – до трех месяцев. Паспорта детям до 14 лет подлежат оформлению в течение семи дней.

«Запись на прием производится по ссылке phuket.kdmid.ru/queue. Обращаем ваше внимание: один человек – это одно назначенное время приема в электронной очереди. В случае, если услуга необходима нескольким заявителям (в том числе детям), необходимо записываться всем заявителям отдельно. Запись по телефону и электронной почте не производится», – предупреждает консульство.

Генконсульство напоминиает, что информация о порядке получения консульских услуг размещается на официальном сайте учреждения phuket.mid.ru и просит следить за ее «актуализацией».

На сайте указаны следующие актуальные контактные данные генерального консульства России на Пхукете:

  • Адрес: 63/501 Moo 2, Thepkasattri Road, Kohkaew Amphoe Mueang Phuket 83100 Thailand;
  • Телефон: + 66-95-259-80-81 (в том числе для экстренной связи);
  • Эл. почта: phuketconsul@yandex.ru.

Страницы генконсульства в соцсетях:

Telegram: t.me/PHUKETCONSULATE;

Facebook: facebook.com/RusConsulatePhuket.

 

 

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