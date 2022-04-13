Генконсульство РФ упрекнуло The Phuket News в русофобии

Генеральное консульство Российской Федерации в провинции Пхукет упрекнуло газету The Phuket News в русофобии на своих страницах и в Facebook. Заявление Генерального консула было опубликовано 12 апреля.

Новости Пхукета

13 Апреля 2022, 04:42 PM

Комментарий Генерального консула России в провинции Пхукет. Изображение: Страница Генконсульства РФ в Telegram

«Отмечаем рост в последние месяцы публикаций русофобского характера на указанных информационных ресурсах», – говорится в заявлении Генерального консульства России, опубликованном в его верифицированном Telegram-канале.

Дипломатическая миссия отметила, что в начале 2022 года на страницах изданиях была размещена «предвзятая информация относительно несоблюдения антиковидных правил поведения на острове исключительно российскими туристами», а после начала специальной военной операции на Украине русофобская риторика «многократно усилилась».

«Газета также позволяла себе в нравоучительном тоне указывать Генеральному консульству на порядок его работы. Вероятно, такого рода менторство и тенденциозная подача материала являются обыденными в работе иностранного руководителя и редакторов The Phuket News, осуществляемой в присущей западным медиа беспардонной манере», – указало Генеральное консульство

«Очевидно, что такие выпады в отношении нашей страны, сопровождающиеся различными фальсификациями и передергиванием фактов, проводятся в русле развернутой в странах «коллективного Запада» антироссийской кампании», – добавило дипломатическое ведомство.

«Вместе с тем не совсем понятно, почему The Phuket News до сих пор не примкнула к западным антироссийским санкциям и, как ни в чем не бывало, продолжает выпускать русскоязычную газету «Новости Пхукета», предназначенную для российских туристов и проживающих здесь на долгосрочной основе россиян, в которой, к слову сказать, нет материалов русофобской направленности», – отметило Генеральное консульство.

Дипломатическая миссия обратила внимание на запущенный 12 апреля на сайте The Phuket News онлайн-опрос об отношении к читателей к приему Пхукетом туристов из России. На протяжении последних недель The Phuket News фиксировала в комментариях обилие читательской критики и грубых высказываний в адрес россиян в связи с новостями о сохранении у туристов из РФ желания посещать Таиланд и нейтральной политике Таиланда в связи со спецоперацией на Украине. На этом фоне газета решила задать читателям прямой вопрос – «Должен ли Пхукет принимать российских туристов?» – и фиксировать статистику ответов.

Опрос не был завершен из-за начавшейся массовой «накрутки» голосов, затем сайт The Phuket News стал временно недоступен. На последний момент перед вмешательством в ход голосования опрос фиксировал, что среди читателей из числа граждан Таиланда доминирует мнение о том, что никаких ограничений в отношении россиян быть не должно, а Королевству нужно в первую очередь думать о благе своих собственных граждан, которые сейчас остро нуждаются в восстановлении туристического потока. Такую точку зрения поддержало 60% респондентов, представившихся тайскими гражданами.

Генеральное консульство расценило опрос The Phuket News «как сознательную провокацию, направленную против граждан России, проявление по отношению к ним нетерпимости, основанной на национальных признаках».

«Думается, в силу этих обстоятельств газета в обоих вариантах – английском и русском – уже полностью потеряла свою информационную ценность», – резюмировала дипмиссия.

Комментарий Генерального консула был изначально опубликован в Telegram, потом запись появилась и в Facebook, но только на русском языке.