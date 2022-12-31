Генконсульство РФ на Пхукете уходит на новогодние каникулы

Генеральное консульство Российской Федерации в провинции Пхукет поздравляет с Новым годом и уходит на новогодние каникулы, которые продлятся по 8 января.

Новости Пхукета

31 Декабря 2022, 11:23 AM

Генконсульство РФ в провинции Пхукет поздравляет подписчиков с праздниками и желает здоровья, удачи и исполнения сокровенных желаний. Фото: Novosti Phuket

Дипломатическая миссия сообщила о новогодних каникулах в публикации в Telegram в субботу, 31 декабря. Генконсульство поздравило всех своих подписчиков с Новым годом и Рождеством, а также предупредило, что в ближайшую неделю консульские услуги оказываться не будут.

Ранее об этом дипмиссия публично не объявляла, но информацию можно было получить в частном порядке при личном обращении в Генконсульство, к примеру, с запросом на заверение перевода водительских прав или получение другой услуги.

«Уважаемые подписчики! Поздравляем вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством! Пусть 2023 год станет годом новых возможностей, ярких впечатлений, радостных событий и исключительно положительных эмоций! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, а также исполнения самых сокровенных желаний! P.S. С 1 по 8 января Генконсульство будет закрыто», – сообщила дипмиссия в своем аккаунте в Telegram.

Дипломатическая миссия России на Пхукете функционирует с 2020 года и отвечает за провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг, Сатун, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Наратхиват, Пхаттхалунг, Сонгкхла и Яла (то есть почти за весь южный Таиланд).

Пост генерального консула занимает Владимир Соснов, офис находится в гавани Royal Phuket Marina в тамбоне Ко-Кэу. На странице дипмиссии в Facebook указаны следующие конакты:

Телефон – 095 259 8081;

Эл. почта – phuketconsul@yandex.ru;

Telegram – t.me/PHUKETCONSULATE;

Сайт – phuket.mid.ru.





