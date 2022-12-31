Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Генконсульство РФ на Пхукете уходит на новогодние каникулы

Генеральное консульство Российской Федерации в провинции Пхукет поздравляет с Новым годом и уходит на новогодние каникулы, которые продлятся по 8 января.

Новости Пхукета

31 Декабря 2022, 11:23 AM
Генконсульство РФ в провинции Пхукет поздравляет подписчиков с праздниками и желает здоровья, удачи и исполнения сокровенных желаний. Фото: Novosti Phuket

Генконсульство РФ в провинции Пхукет поздравляет подписчиков с праздниками и желает здоровья, удачи и исполнения сокровенных желаний. Фото: Novosti Phuket

Дипломатическая миссия сообщила о новогодних каникулах в публикации в Telegram в субботу, 31 декабря. Генконсульство поздравило всех своих подписчиков с Новым годом и Рождеством, а также предупредило, что в ближайшую неделю консульские услуги оказываться не будут.

Ранее об этом дипмиссия публично не объявляла, но информацию можно было получить в частном порядке при личном обращении в Генконсульство, к примеру, с запросом на заверение перевода водительских прав или получение другой услуги.

«Уважаемые подписчики! Поздравляем вас с наступающими праздниками Новым годом и Рождеством! Пусть 2023 год станет годом новых возможностей, ярких впечатлений, радостных событий и исключительно положительных эмоций! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, а также исполнения самых сокровенных желаний! P.S. С 1 по 8 января Генконсульство будет закрыто», – сообщила дипмиссия в своем аккаунте в Telegram.

Дипломатическая миссия России на Пхукете функционирует с 2020 года и отвечает за провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг, Сатун, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Наратхиват, Пхаттхалунг, Сонгкхла и Яла (то есть почти за весь южный Таиланд).

Пост генерального консула занимает Владимир Соснов, офис находится в гавани Royal Phuket Marina в тамбоне Ко-Кэу. На странице дипмиссии в Facebook указаны следующие конакты:

 



 

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Мотоциклист погиб на главном шоссе Пхукета
Продление легальных часов работы ночных клубов поддержали 4 из 10 тайцев
На Раче-Ной и в море у острова найдены трупы четырех иностранцев
Утонувшего рыбака вернули к жизни на пляже в Камале
Пхукет начал «Семь дней опасности» без смертей на дорогах
Пхукет рассчитывает на 100 млрд бат выручки от туризма в Новый год
У полиции Пхукета началось новогоднее усиление
Парусный катамаран пропал с места стоянки у пляжа Най-Харн
В Патонге нашли работу мужчине, оставшемуся парализованным после нападения полицейского
Американец покончил с собой в аэропорту Пхукета на фоне депрессии и финансовых проблем
Таиланд объявил конкурс видео «лучших нарушений ПДД» в неделю повышенной смертности на дорогах
Иностранец упал с третьего этажа в аэропорту Пхукета
Усиленный контроль на дорогах начнется в полночь 29 декабря
Власти Пхукета дали добро на фейерверки в Новый год
У пруда с лотосами в Раваи поймали детеныша крокодила

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 