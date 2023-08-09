Генконсульство РФ на Пхукете приостановило запись на прием

«В связи с проводимыми в здании генерального консульства техническими работами запись на консульский прием приостановлена. Обработка новых заявок относительно записи на прием, направляемых на электронную почту генконсульства, временно прекращена», – говорится в уведомлении дипмиссии, опубликованной на ее страницах в соцсетях.
«Ранее поступившие заявки будут рассмотрены в установленном порядке. О возобновлении записи на прием по консульским вопросам будет объявлено дополнительно», – добавило консульство.
Генеральное консульство России на Пхукете, официально открытое 15 июля, но функционирующее с 2020 года, находится в комплексе Royal Phuket Marina на шоссе Thepkrasattri Rd. ровно на середине пути между Пхукет-Тауном и Памятником Героиням.
На странице в Facebook указана следующая контактная информация:
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Телефон: 095 259 8081;
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Эл. почта: phuketconsul@yandex.ru;
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Telegram: t.me/PHUKETCONSULATE;
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Cайт: phuket.mid.ru.
Генконсульство отвечает за провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг, Сатун, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Наратхиват, Пхаттхалунг, Сонгкхла и Яла. Пост генерального консула с 2020 года занимает Владимир Соснов.