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Генконсульство РФ на Пхукете приостановило запись на прием

Генеральное консульство России в провинции Пхукет приостановилo запись на консульский прием. Уже полученные через электронную почту заявки будут обработаны, но новые временно не принимаются. О возобновлении работы дипмиссия объявит дополнительно.

Новости Пхукета

9 Августа 2023, 12:48 PM
Генконсульство РФ в комплексе Royal Phuket Marina. Марину построил британский бизнесмен Гулу Лалвани. Фото: PR Phuket

Генконсульство РФ в комплексе Royal Phuket Marina. Марину построил британский бизнесмен Гулу Лалвани. Фото: PR Phuket

«В связи с проводимыми в здании генерального консульства техническими работами запись на консульский прием приостановлена. Обработка новых заявок относительно записи на прием, направляемых на электронную почту генконсульства, временно прекращена», – говорится в уведомлении дипмиссии, опубликованной на ее страницах в соцсетях.

«Ранее поступившие заявки будут рассмотрены в установленном порядке. О возобновлении записи на прием по консульским вопросам будет объявлено дополнительно», – добавило консульство.

Генеральное консульство России на Пхукете, официально открытое 15 июля, но функционирующее с 2020 года, находится в комплексе Royal Phuket Marina на шоссе Thepkrasattri Rd. ровно на середине пути между Пхукет-Тауном и Памятником Героиням.

На странице в Facebook указана следующая контактная информация:

  • Телефон: 095 259 8081;

  • Эл. почта: phuketconsul@yandex.ru;

  • Telegram: t.me/PHUKETCONSULATE;

  • Cайт: phuket.mid.ru.

Генконсульство отвечает за провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг, Сатун, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Наратхиват, Пхаттхалунг, Сонгкхла и Яла. Пост генерального консула с 2020 года занимает Владимир Соснов.

 

 

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