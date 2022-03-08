Генконсульство РФ дало рекомендации по выезду из Таиланда

Граждане России, желающие покинуть Таиланд но не имеющие такой возможности из-за нарушения авиасообщения, могут вернуться в РФ через третьи страны или ждать помощи от своих туроператоров или авиакомпаний, которым должны были улететь.

Новости Пхукета

8 Марта 2022, 04:14 PM

Посадка на вывозной рейс в первый год пандемии. Фото: Архив The Phuket News / AoT