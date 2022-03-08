Генконсульство РФ дало рекомендации по выезду из Таиланда

В публикации на своей официальной странице в Facebook Генеральное консульство предложило три следующих варианта (цитата).
• «Организованных туристов, находящихся в Таиланде, мы просим держать связь с представителями туроператоров, чтобы оперативно узнавать обо всех изменениях и рейсах, который организуют туроператоры для своих туристов.
• Самостоятельным туристам нужно обратиться в авиакомпанию. Авиакомпания либо вернет денежные средства, либо предложит вариант стыковочного возвратного маршрута.
• В Россию из Таиланда в настоящее время продолжают летать рейсы через третьи страны. Из Бангкока: Qatar Airways, Turkish Airlines. Из Пхукета: Air Astana, Qatar Airways, Turkish Airlines».
В государственных вывозных рейсах, аналогичных тем, что были в разгар пандемии, дипмиссия пока не сообщала.
Генконсульство добавило, что по всем вопросам можно обращаться на горячую линию Ростуризма или ОНФ по телефону 8 800 200 34 11. Линия работает жедневно с 08:00 до 20:00 по московскому времени, звонок бесплатный.
Также дипломатическая миссия сообщила, что в Королевстве Таиланд заработал кризисный центр поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с приостановкой российскими авиакомпаниями рейсов в Таиланд и планирующимся отключением российских банковских карт.
«Тем, кто действительно сейчас нуждается в социальной, информационной, психологической и иной помощи, необходимо направить заявку, перейдя по ссылке https://russiam.org/help», – сообщило генеральное консульство на Пхукете.