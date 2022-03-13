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Генконсульство продолжает выдачу писем для продления виз

Генеральное консульство Российской Федерации на Пхукете сообщило о новой выдаче писем для продления разрешений на пребывание в Таиланде. Письма, с которыми затем нужно обращаться в Иммиграционное бюро, выдаются «всем россиянам», которые нуждаются в продлении.

Новости Пхукета

13 Марта 2022, 05:17 PM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Как сообщила дипмиссия, новый раунд выдачи писем будет проходить с 9:30 до 16:00 понедельника, 14 марта, в помещении генконсульства в Royal Phuket Marina.

«При себе необходимо иметь загранпаспорт. Присутствие детей в офисе генконсульства для получения писем [для них] не требуется», – отметило консульство.

Накануне дипмиссия также подтвердила, что правительство РФ прорабатывает вопрос вывоза из Таиланда россиян, которые не могут сами вернуться домой из-за нарушения авиаперевозок и прекращения работы российских карт Visa и MasterCard за рубежом.

Первый шаг для желающих – заполнение формы обратной связи на Госуслугах по адресу www.gosuslugi.ru/395103/1/form.

В заявлении требуется указать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, «которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь вернуться домой».

По имеющимся данным, на острове Пхукет сейчас могут находиться около 3-4 тыс. российских граждан, желающих вернуться домой, но не имеющих возможности сделать это самостоятельно.

 

 

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