Генконсульство продолжает выдачу писем для продления виз

Как сообщила дипмиссия, новый раунд выдачи писем будет проходить с 9:30 до 16:00 понедельника, 14 марта, в помещении генконсульства в Royal Phuket Marina.
«При себе необходимо иметь загранпаспорт. Присутствие детей в офисе генконсульства для получения писем [для них] не требуется», – отметило консульство.
Накануне дипмиссия также подтвердила, что правительство РФ прорабатывает вопрос вывоза из Таиланда россиян, которые не могут сами вернуться домой из-за нарушения авиаперевозок и прекращения работы российских карт Visa и MasterCard за рубежом.
Первый шаг для желающих – заполнение формы обратной связи на Госуслугах по адресу www.gosuslugi.ru/395103/1/form.
В заявлении требуется указать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, «которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь вернуться домой».
По имеющимся данным, на острове Пхукет сейчас могут находиться около 3-4 тыс. российских граждан, желающих вернуться домой, но не имеющих возможности сделать это самостоятельно.