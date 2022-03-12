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Генконсульство: Правительство России прорабатывает вывоз россиян из Таиланда

Генеральное консульство Российской Федерации на острове Пхукет сообщило о том, что правительство РФ прорабатывает вывоз россиян из Таиланда и других зарубежных стран.

Новости Пхукета

12 Марта 2022, 10:47 PM
Изображение: Генконсульство РФ на Пхукете

Изображение: Генконсульство РФ на Пхукете

«Правительством Российской Федерации ведется активная проработка вопроса организации вывозных рейсов для россиян, в том числе из Таиланда, с учетом заявлений, поступающих на Единый портал государственных и муниципальных услуг», – заявило генеральное консульство РФ на Пхукете.

«В этой связи в очередной раз напоминаем о необходимости «застрявшим» в Таиланде росгражданам заполнить форму обратной связи на Госуслугах по адресу www.gosuslugi.ru/395103/1/form для корректного формирования списков пассажиров гуманитарных рейсов», – добавила дипмиссия.

Консульство отметило, что заявлении требуется указать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, «которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь вернуться домой».

По имеющимся данным на острове Пхукет сейчас могут находиться около 3-4 тыс. российских граждан, желающих вернуться домой, но не имеющих возможности сделать это самостоятельно из-за нарушения авиасообщения и отказа Visa и MasterCard обслуживать за рубежом карты российских банков.

 

 

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