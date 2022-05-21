Генконсул России принял участие в открытии туристической ярмарки на Пхукете

Генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов принял участие в церемонии открытия туристической ярмарки Krabi & Phang-nga Expat Travel Fair.

Новости Пхукета

21 Мая 2022, 08:23 PM

Генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов посетил ярмарку в Porto de Phuket. Фото: Генконсульство России на Пхукете

Нацеленная на экспатов ярмарка открылась 20 мая в комплексе Porto de Phuket группы Central в тамбоне Чернг-Талей. Мероприятие будет проходить в течение всех выходных 20-22 мая.

«На полях мероприятия состоялись встречи с исполнительным директором Туристического управления Таиланда (ТАТ) в южном регионе госпожой Паттарононг На-Чиангмай и руководителями офисов ТАТ в провинциях Краби и Пханг-Нга», – сообщило консульство в Facebook.

Дипмиссия добавила, что организаторы мероприятия ознакомили делегацию генконсульства с «туристическим потенциалом провинций, а также планами развития туристической инфраструктуры, повышения доступности внутренних направлений, создания качественных турпродуктов».

Рекламируя мероприятие ранее, генеральное консульство отмечало, что ярмарка в Portо de Phuket направлена на «стимулирование турпоездок проживающих на Пхукете иностранцев в провинции Краби и Пханг-Нга». Участие в ней принимают более 50 организаций турбизнеса.

На мероприятии посетители могут приобрести различные туристические продукты (от проживания в гостиницах до увлекательных туров со скалолазанием и грублей на каное) с большими скидками и различными бонусами, указывала российская дипмиссия.