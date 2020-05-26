Генконсул России на Пхукете встретился с губернатором

Генеральный консул Российской Федерации на Пхукете Владимир Соснов встретился с губернатором провинции Пхакапхонгом Тавипатаной.

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Как сообщает PR-служба администрации Пхукета, встреча прошла 25 мая. Участники встречи провели конструктивную и продуктивную беседу о расширение и укреплении сотрудничества России и Пхукета в сферах туризма, торговли, инвестиций и человеческих контактов.

Губернатор Тавипатана поздравил господина Соснова со вступлением в должность генерального консула и выразил уверенность в продолжении развития отношений между Пхукетом и Россией.

Сообщение о вступлении господина Соснова в должность генконсула России на Пхукете было опубликовано в Royal Gazette 1 апреля. Министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинай сделал соответствующее объявление 25 марта, а процедура одобрения кандидатуры правительством Таиланда была пройдена 20 марта.

Зоны ответственности генерального консула – провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг, Сатун, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Наратхиват, Пхаттхалунг, Сонгкхла и Яла.

Как отметил губернатор Пхукета, в прошлом году остров принял 700 тыс. туристов из России, то есть более половины российского турпотока. К моменту начала пандемии коронавируса на Пхукете также находилось значительное число туристов, но власти России и Таиланда смогли организовать вывоз россиян на родину в условиях закрытия границ.

«Свыше 1,4 тыс. российских туристов вылетели с Пхукета на вывозных рейсах. Сейчас на острове остаются около 700 россиян, ожидающих возможности вернуться домой», – заявил губернатор Тавипатана.

Как отмечается в сообщении PR-службы администрации Пхукета, господин Соснов поблагодарил губернатора за помощь в организации вывозных рейсов для российских туристов. Также генеральный консул и глава провинции обсудили различные аспекты, связанные с жизнью россиян на Пхукете в условиях коронавируса и введенных по этой причине ограничительных мер.

Как правило, каждый вывозной рейс забирает с Пхукета около 200-250 россиян. Для вылета необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», именно на основании этих данных формируются вывозные рейсы, последний из которых состоялся 18 мая. Отслеживать анонсы новых рейсов можно через Telegram-канал t.me/phyketrf_covid19 (это официальный канал Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, которое и занимается списков пассажиров на вывозные рейсы).

Добавим, что официально об открытии генерального консульства РФ на Пхукете пока не объявлялось. Контакты российской дипмиссии на Пхукете остаются прежними. Телефон: 076-384469. Электронная почта: rusconsulphuket@gmail.com. Адрес: 75/149, Patak Rd., Chalong, Muang, Phuket, 83120. Телефоны посольства России в Таиланде: 02-234-9824 и 02-268-1169. Электронная почта: rusembbangkok@gmail.com.