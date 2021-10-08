Генконсул РФ и вице-губернатор Пхукета обсудили возвращение туристов из России

Генеральный консул Российской Федерации на Пхукете Владимир Соснов провел встречу с вице-губернатором провинции Пхичетом Панапхонгом. Стороны обсудили перспективу возобновления туристических поездок из России с ноября этого года. Встреча прошла 7 октября в здании администрации провинции (Provincial Hall).

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«В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы порядка въезда и условий пребывания российских граждан в Таиланде в рамках программы «Песочница», а также перспективы ее модификации и возобновления турпотока из России на Пхукет. Отдельное внимание было уделено теме развития сотрудничества провинции Пхукет с российскими регионами», – отметило генеральное консульство на своей странице в Facebook.

О других подробностях беседы сообщил пхукетский офис тайского департамента связей с общественностью (PR Phuket). В частности, PR-служба сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросу «установления связей между провинцией Пхукет и Камчаткой».

В сообщении PR-службы также пересказывается часть диалога, посвященная тому, при каком уровне заражений коронавирусом остров можно считать безопасным.

В частности, согласно сообщению PR-службы, господин Соснов отметил, что российские власти следят за развитием ситуации с коронавирусом в Таиланде и пока не могут рекомендовать гражданам РФ посещение этой страны. Генеральный консул указал, что для признания направления безопасным уровень новых заражений не должен превышать 40 случаев в день на 100 тыс. населения.

«По этом вопросу господин Пхичет Панапхонг, вице-губернатор Пхукета, пояснил, что на острове регистрируется всего 30 новых случаев на 100 тыс. жителей, благодаря чему провинция считается безопасной территорией с действующими строгими мерами эпидемиологического контроля», – пишет PR-cлужба Пхукета.

«В добавок более 70% населения Пхукета полностью вакцинировано. Также ожидается, что к концу октября более 70% жителей получат третьи «бустерные» дозы вакцины», – отмечается в том же сообщении.

Вице-губернатор Панапхонг отметил, что с 1 сентября Пхукет принял 496 российских туристов по программе Phuket Sandbox.

«От лица Пхукета я благодарю вас, генеральный консул Российской Федерации в провинции Пхукет за визит и предоставление полезной информации о Пхукете. Принимать российских туристов – большое удовольствие, и мы надеемся, что скоро авиакомпании России снова будут совершать прямые рейсы на Пхукет. Мы бы хотели рекомендовать российскому правительству ускорить выдачу разрешения на осуществление чартерных рейсов на Пхукет, чтобы дополнительно подстегнуть развитие туризма из России на остров», – заявил вице-губернатор Панапхонг.

Встреча завершилась обменом подарками между сторонами, а непосредственно перед этой процедурой господин Соснов напомнил, что в 2022 году будет отмечаться 125-летие установления дипломатических связей между Россией и Таиландом.