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Генконсул КНР обсудил с губернатором Пхукета безопасность туристов

В среду, 24 апреля, в здании администрации Пхукета (Provincial Hall) состоялась встреча губернатор провинции Пхакапхонга Тавипатаны и главы генконсульства Китая в Сонгкхла Ма Фэнчуня. Главной темой беседы стала безопасность отдыхающих на острове китайских туристов.

Новости Пхукета

25 Апреля 2019, 09:27 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

«Цели моего визита – это, во-первых, способствовать улучшению тайско-китайских отношений, а во-вторых, обсудить идеи по повышению безопасности туристов из Китая, посещающих Таиланд», – заявил господин Ма Фэнчунь.

Господин Ма Фэнчунь добавил, что перед визитом на Пхукет встретился с руководством провинций Краби и Пханг-Нга и обсудил с ними аналогичные вопросы.

«Я счастлив слышать, что тайское правительство установило приоритетом безопасность китайских туристов. Я передам эту информацию в Китай», – заявил генеральный консул КНР.

Господин Ма Фэнчунь также отметил, что правительство Китая подготовило видеоролик для желающих посетить Таиланд китайских граждан. Видео рекламирует Королевство как туристическое направление, а также рассказывает о безопасности на отдыхе.

Губернатор Пхакапхонг Тавипатана заверил генерального консула КНР, что провинция уделяет пристальное внимание безопасности туристов, особенно на морских экскурсиях и морском транспорте в целом.

Напомним, что серьезный удар по имиджу Таиланда в глазах китайских туристов был нанесен 5 июля прошлого года, когда во время шторма у берегов Пхукета затонуло туристическое судно «Феникс», на борту которого находилось около сотни туристов. В результате кораблекрушения, ставшего крупнейшим в современной истории Таиланда, погибли 47 китайских граждан.

 

 

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