Генерал Сурачет Хакпан возглавил Иммиграционное бюро

Заместитель начальника туристической полиции Таиланда Сурачет Хакпан возглавил Иммиграционное бюро страны.

2 Октября 2018 11:31:37

Генерал Сурачет Хакпан в ходе визита на Пхукет. Фото: Туристическая полиция

Пост главы Иммиграционного бюро генерал Хакпан занял в понедельник, 1 октября, когда в стране прошла очередная ротация кадров в государственных ведомствах. При этом, судя по публикациям в тайской прессе, господин Хакпан пока сохранил прежнее звание. В публикациях от 1 октября его по-прежнему представляют как генерал-майора, хотя должность начальника Иммиграционного бюро обычно занимают офицеры в должности генерал-лейтенанта.

О том, что генерал Хакпан готовится сменить в Иммиграционном бюро генерала Суттхипхонга Вонгпина, стало известно еще 28 сентября, когда в столице прошло заседание Комиссия по полицейской службе. После заседания шеф тайской полиции Чактхип Чайджинда заявил, что «участники совещания приняли решение повысить генерал-майора Хакпана на фоне его заслуг». При этом генерал Чайджинда отказался назвать новую должность полицейского, сославшись на то, что соответствующий Королевский указ еще не подписан. Отдельно генерал Чайджинда подчеркнул, что для того, чтобы возглавить то или иное подразделение, офицеру не требуется опыт службы непосредственно в нем.

Генералу Хакпану в настоящий момент 48 лет. Офицер является одним из самых публичных руководителей тайской полиции и регулярно выступает с комментариями о резонансных делах с участием иностранцев. С недавнего времени он также возглавляет специальное подразделение, занимающееся борьбой с финансовыми пирамидами и другими видами подобного мошенничества.