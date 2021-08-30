Генерал Сурачет Хакпан посетил Пхукет

Бывший глава Иммиграционного бюро Таиланда и действующий советник при офисе премьер-министра генерал-лейтенант Сурачет Хакпан нанес визит на Пхукет, чтобы лично ознакомиться с тем, как остров обеспечивает безопасность туристов. Генерал провел встречу с представителями местной власти и полиции 26 августа, причем офицер прямо заявил, что инспекция проводится в преддверии открытия остров для туристов из России.

Новости Пхукета

30 Августа 2021, 05:37 PM

Генерал Сурачет Хакпан. Фото: PR Phuket

В ходе общения с тайской прессой генерал Хакпан напомнил, что тайские власти признали российскую вакцину «Спутник V», так что россияне теперь тоже могут гораздо проще участвовать в программе Phuket Sandbox, о чем объявил глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн.

«Так что я уверен, что количество российских туристов на Пхукете увеличится в ноябре, а ситуация с реализацией проекта Phuket Sandbox будет становиться все лучше и лучше», – заявил генерал Хакпан в ходе совещания в операционном центре Phuket Sandbox в штаб-квартире пхукетской полиции в Пхукет-Тауне.

«Сегодня я прибыл получить информацию о выполнении работы, которую приказал пхуетским полицейским организовать глава Королевской полиции Таиланда генерал Суват Джангйодсук в ходе своего последнего визита. Конкретно сегодня я хочу сконцентрировать внимание на мерах по обеспечению безопасности туристов и местных жителей при поездка по земле, воде и воздуху. Допускать проникновения на Пхукет лиц, в отношении которых имеются ордера на арест, нельзя», – добавил бывший глава Иммиграционного бюро.

«Сейчас мы используем технологические решения для помощи нашим коллегам на КПП Тха-Чат Чай, в международном аэропорту Пхукета (а терминалах как внутренних, так и международных авиалиний) и на девяти основных пирсах, через которых разрешено прибытие на остров и выезд с него», – подчеркнул он.







Случаи пресечения попыток въезда на Пхукет находящихся в розыске лиц действительно имели место. Так 23 августа полицейский участок Тха-Чат-Чай сообщил о том, что на КПП были задержаны уже 11 человек.

Тщательные проверки въезжающих на Пхукет лиц на предмет криминального статуса начались по приказу, который генерал Джагйодсук отдал 6 августа. Приказ поступил на фоне резонансного дела об убийстве 57-летней туристки из Швейцарии Николь Сауван-Вайсскопф, которая прибыла на остров по программе Phuket Sandbox, а после была найдена неподалеку от водопада Ао-Йон у одноименной бухты. Убийца был задержан по горячим следам, при этом его мотивы до сих пор остаются неизвестными.

«Что касается остальных 26 пирсов, которые не используются в качестве пунктов въезда на Пхукет и выезда с острова, то я уже отдал сотрудникам полиции Пхукета, включая туристическую полицию, побеседовать с владельцами причалов на предмет установки камер видеонаблюдения. Также должен иметься персонал для постоянного просмотра изображений с этих камер для выявления попыток нелегального проникновения на остров», – заявил генерал Хакпан.

«Также туристическая полиция уже разделила 126 туристических достопримечательностей Пхукета на три категории: высокого риска, обычного риска и нормальных. Я отдал им распоряжение наладить работу с местной полицией по проверке этих мест. Для наблюдения за каждым должны быть выделены отдельные команды сотрудников. Иногда туристам нравится посещать удаленные и скрытые от людей места. Для обеспечения безопасности туристов с нашими ограниченными людскими ресурсами необходимо сотрудничесвто с местными полицейскими участками и представителями власти на местах, такие как главы районов», – добавил офицер.

Генерал Хакпан подчеркнул, что правоохранительные органы прилагают значительные усилия и уделяют повышенное внимание улучшению мер по обеспечению безопасности туристов.

«Мы ожидаем значительного числа прибытий в четвертом квартале», – заявил генерал Хакпан.

Также бывший глава Иммиграционного бюро заявил о том, что сотрудники пхукетской полиции получили распоряжение провести проверку не только пирсов, но и верфей.

«У нас были инциденты, когда суда терпели крушение из-за отсутствия квалификации на верфях. На Пхукете их насчитывается 12, и я уже отдал сотрудникам полиции распоряжение проверить их все. Если мы обнаружим недостаток квалификации где либо, то сообщил в пхукетский офис Министерства промышленности о необходимости закрытия их», – заявил генерал Хакпан.

Офицер не стал прямо называть конкретных инцидентов кораблекрушений, которые могли быть связаны с недостаточной квалификацией судостроителей. При этом именно такая причина высказывалась в качестве ключевой после гибели экскурсионного судна «Феникс» в 2018 году, вместе с которым утонули 47 туристов из Китая. В момент инцидент генерал Хакпан занимал пост заместителя начальника туристического полиции и именно он тогда заявил, что половина туристического флота Пхукета (200 из 400 судов) не соответствует стандартам безопасности.

В этот раз генерал лишь заверил, что правоохранительные органы «устраняют все пробелы» для обеспечения самых высоких стандартов безопасности и повышения у туристов уверенности в Пхукете, чтобы все были готовы к росту турпотока в четвертом квартале.