Генерал Прают Чан-Оча встретит 10-миллионного туриста в аэропорту

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча будет лично приветствовать 10-миллионного туриста из-за рубежа, который должен прибыть в страну через аэропорта Suvarnabumi в субботу, 10 декабря.

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Прибытия в аэропорт Пхукета из-за рубежа с 1 ноября по 7 декабря. Фото: Phuket Info Center

Генерал Чан-Оча приедет в Suvarnabhumi для того, чтобы поучаствовать во встрече юбилейного туриста 2022 года, пишет Bangkok Post со ссылкой на источник в правительстве.

Газета указывает, что 10-миллионным будет объявлен один из туристов с рейса из Саудовской Аравии. Время прибытия самолета и другие подробности не уточняются, но, вероятно, речь идет о рейсе тайского флагманского авиаперевозчика THAI Airways, который 10 декабря должен прилететь из Джедды (Джидды) и сесть в Бангкоке ровно в полдень.

В данном случае символична и авиакомпания, и время прибытия, и страна вылета, поскольку Таиланд и Саудовская Аравия совсем недавно начали нормализацию отношений, а Бангкок регулярно подчеркивает успехи на этом поле.

В рамках кампании Amazing Thailand 10 Million Celebrations, организованной Туристическим управлением Таиланда (ТАТ), пассажиров встречают с подарками в двух аэропортах Бангкока (Don Mueang и Suvarnabhumi), а также в аэропортах Пхукета, Паттайи (U-Tapao), Краби и Самуи.

В кампании также участвуют наземные пешеходные переходы в провинциях Нонг-Кхай (граница с Лаосом) и Сонгкхла (граница с Малайзией, погранпереход в Садао).

Согласно данным ТАТ, по состоянию на 5 декабря Таиланд уже зафиксировал 9,78 млн прибытий из-за рубежа, но в этом число входят не только туристические, но вообще все визиты из-за границы, включая пересечения границ в рамках внешнеторговой деятельности или возвращения иностранцев с виза-ранов. По этой причине в масштабах всей страны лидерами по прибытиям за 2022 год являются граждане Малайзии.

По Пхукету имеется именно статистика прибытий из-за рубежа международными рейсами, что более соответствует понятию туризм. За первую неделю декабря (1-7 число) паспортный контроль в аэропорту прошли 67,937 тыс. человек (против 52,694 тыс. за первую неделю ноября).

Первая десятка стран по прибытиям за 1-7 декабря выглядит так:

Россия – 21,035 тыс. прибытий;

Индия – 7,698 тыс.;

Сингапур – 5,125 тыс;

Великобритания – 2,771 тыс;

Малайзия – 2,619 тыс;

Австралия – 2,583 тыс;

Казахстан – 2,570 тыс;

Германия – 2,283 тыс;

Южная Корея – 1,718 тыс;

США – 1,324 тыс;

Первая десятка за период с 1 ноября по 7 декабря такова: