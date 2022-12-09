Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Генерал Прают Чан-Оча встретит 10-миллионного туриста в аэропорту

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча будет лично приветствовать 10-миллионного туриста из-за рубежа, который должен прибыть в страну через аэропорта Suvarnabumi в субботу, 10 декабря.

Новости Пхукета

9 Декабря 2022, 10:44 AM
Генерал Прают Чан-Оча в аэропорту, архивный снимок. Фото: Thai Government House

Генерал Прают Чан-Оча в аэропорту, архивный снимок. Фото: Thai Government House

Прибытия в аэропорт Пхукета из-за рубежа с 1 ноября по 7 декабря. Фото: Phuket Info Center

Прибытия в аэропорт Пхукета из-за рубежа с 1 ноября по 7 декабря. Фото: Phuket Info Center

Генерал Чан-Оча приедет в Suvarnabhumi для того, чтобы поучаствовать во встрече юбилейного туриста 2022 года, пишет Bangkok Post со ссылкой на источник в правительстве.

Газета указывает, что 10-миллионным будет объявлен один из туристов с рейса из Саудовской Аравии. Время прибытия самолета и другие подробности не уточняются, но, вероятно, речь идет о рейсе тайского флагманского авиаперевозчика THAI Airways, который 10 декабря должен прилететь из Джедды (Джидды) и сесть в Бангкоке ровно в полдень.

В данном случае символична и авиакомпания, и время прибытия, и страна вылета, поскольку Таиланд и Саудовская Аравия совсем недавно начали нормализацию отношений, а Бангкок регулярно подчеркивает успехи на этом поле.

В рамках кампании Amazing Thailand 10 Million Celebrations, организованной Туристическим управлением Таиланда (ТАТ), пассажиров встречают с подарками в двух аэропортах Бангкока (Don Mueang и Suvarnabhumi), а также в аэропортах Пхукета, Паттайи (U-Tapao), Краби и Самуи.

В кампании также участвуют наземные пешеходные переходы в провинциях Нонг-Кхай (граница с Лаосом) и Сонгкхла (граница с Малайзией, погранпереход в Садао).

Согласно данным ТАТ, по состоянию на 5 декабря Таиланд уже зафиксировал 9,78 млн прибытий из-за рубежа, но в этом число входят не только туристические, но вообще все визиты из-за границы, включая пересечения границ в рамках внешнеторговой деятельности или возвращения иностранцев с виза-ранов. По этой причине в масштабах всей страны лидерами по прибытиям за 2022 год являются граждане Малайзии.

По Пхукету имеется именно статистика прибытий из-за рубежа международными рейсами, что более соответствует понятию туризм. За первую неделю декабря (1-7 число) паспортный контроль в аэропорту прошли 67,937 тыс. человек (против 52,694 тыс. за первую неделю ноября).

Первая десятка стран по прибытиям за 1-7 декабря выглядит так:

  • Россия – 21,035 тыс. прибытий;
  • Индия – 7,698 тыс.;
  • Сингапур – 5,125 тыс;
  • Великобритания – 2,771 тыс;
  • Малайзия – 2,619 тыс;
  • Австралия – 2,583 тыс;
  • Казахстан – 2,570 тыс;
  • Германия – 2,283 тыс;
  • Южная Корея – 1,718 тыс;
  • США – 1,324 тыс;

Первая десятка за период с 1 ноября по 7 декабря такова:

  • Россия – 84,392 тыс. прибытий;
  • Индия – 36,961 тыс.;
  • Сингапур – 18,241 тыс.;
  • Австралия – 17,787 тыс.;
  • Великобритания – 15,999 тыс.;
  • Германия – 14,607 тыс.;
  • Казахстан – 13,229 тыс.;
  • Малайзия – 11,280 тыс.;
  • США – 8,565 тыс.;
  • Южная Корея – 8,115 тыс.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Thai AirAsia X начала летать в Таиланд из Сиднея и Мельбурна
Таиланд ждут трехдневные выходные в связи с Днем конституции
С судна в Андаманском море сняли 150 беженцев-рохинджа
Автобусы и грузовики поехали из Патонга в Кату прямым путем
Двух крокодилов поймали в Сураттхани
Четыре десятка пойманных на Пхукете змей готовятся отправиться на волю
Запуск летающих фонариков и фейерверков пресекли в Патонге
Аресты иностранцев за оверстэй продолжаются по всему Таиланду
Дорогу через перевал из Патонга в Кату откроют для грузовиков сегодня
Прокатчики лежаков из Патонга просят удвоить выделенную им зону на пляже
Минтранс займется увеличением числа рейсов в Таиланд
Российский туризм на Пхукет восстановился до 80% от допандемийного уровня
В Чонбури арестовали тайца, торговавшего интимными видео во ВКонтакте
Пхукет готовится к новым дождям с угрозой наводнений
Три человека погибли в результате нового взрыва на юге Таиланда

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 