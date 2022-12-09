Генерал Прают Чан-Оча встретит 10-миллионного туриста в аэропорту

Генерал Чан-Оча приедет в Suvarnabhumi для того, чтобы поучаствовать во встрече юбилейного туриста 2022 года, пишет Bangkok Post со ссылкой на источник в правительстве.
Газета указывает, что 10-миллионным будет объявлен один из туристов с рейса из Саудовской Аравии. Время прибытия самолета и другие подробности не уточняются, но, вероятно, речь идет о рейсе тайского флагманского авиаперевозчика THAI Airways, который 10 декабря должен прилететь из Джедды (Джидды) и сесть в Бангкоке ровно в полдень.
В данном случае символична и авиакомпания, и время прибытия, и страна вылета, поскольку Таиланд и Саудовская Аравия совсем недавно начали нормализацию отношений, а Бангкок регулярно подчеркивает успехи на этом поле.
В рамках кампании Amazing Thailand 10 Million Celebrations, организованной Туристическим управлением Таиланда (ТАТ), пассажиров встречают с подарками в двух аэропортах Бангкока (Don Mueang и Suvarnabhumi), а также в аэропортах Пхукета, Паттайи (U-Tapao), Краби и Самуи.
В кампании также участвуют наземные пешеходные переходы в провинциях Нонг-Кхай (граница с Лаосом) и Сонгкхла (граница с Малайзией, погранпереход в Садао).
Согласно данным ТАТ, по состоянию на 5 декабря Таиланд уже зафиксировал 9,78 млн прибытий из-за рубежа, но в этом число входят не только туристические, но вообще все визиты из-за границы, включая пересечения границ в рамках внешнеторговой деятельности или возвращения иностранцев с виза-ранов. По этой причине в масштабах всей страны лидерами по прибытиям за 2022 год являются граждане Малайзии.
По Пхукету имеется именно статистика прибытий из-за рубежа международными рейсами, что более соответствует понятию туризм. За первую неделю декабря (1-7 число) паспортный контроль в аэропорту прошли 67,937 тыс. человек (против 52,694 тыс. за первую неделю ноября).
Первая десятка стран по прибытиям за 1-7 декабря выглядит так:
- Россия – 21,035 тыс. прибытий;
- Индия – 7,698 тыс.;
- Сингапур – 5,125 тыс;
- Великобритания – 2,771 тыс;
- Малайзия – 2,619 тыс;
- Австралия – 2,583 тыс;
- Казахстан – 2,570 тыс;
- Германия – 2,283 тыс;
- Южная Корея – 1,718 тыс;
- США – 1,324 тыс;
Первая десятка за период с 1 ноября по 7 декабря такова:
- Россия – 84,392 тыс. прибытий;
- Индия – 36,961 тыс.;
- Сингапур – 18,241 тыс.;
- Австралия – 17,787 тыс.;
- Великобритания – 15,999 тыс.;
- Германия – 14,607 тыс.;
- Казахстан – 13,229 тыс.;
- Малайзия – 11,280 тыс.;
- США – 8,565 тыс.;
- Южная Корея – 8,115 тыс.