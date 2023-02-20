Генерал полиции застрелен женой во время семейной ссоры

Генерал-лейтенант полиции Панья Пинсук был найден мертвым у порога собственного дома в Бангкоке во второй половине дня 19 февраля. Офицера, возглавлявшего офис Королевской полиции Таиланда, застрелила в ходе семейной ссоры собственная жена, сообщил начальник столичной полиции генерал-лейтенант Тхити Сэнгсаванг, в юности учившийся с убитым в полицейской академии на одном курсе.

Новости Пхукета

20 Февраля 2023, 12:14 PM

Генерал полиции был застрелен супругой 19 февраля в Бангкоке. Правоохранители ничего не сказали о том, как так получилось, что женщина имела доступ к оружию. Фото: Bangkok Post