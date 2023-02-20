Генерал полиции застрелен женой во время семейной ссоры

О смерти генерала Пинсука, служившего в полиции много лет и занимавшегося многими резонансными делами, сообщила вечером 19 февраля газета Bangkok Post.
По данным издания, тело офицера обнаружили у порога дома рядом с с семейным автомобилем Toyota, мужчина был одет лишь в синие брюки. Генерал погиб от серии выстрелов из огнестрельного оружия в область груди.
В одной из комнат генеральского дома полицейские обнаружили лужу крови на полу и лежащий рядом с ней пистолет Glock. В том же помещении находился револьвер .38 калибра, но Bangkok Post не указывает, из какого оружия был застрелен 59-летний офицер.
Генерал Сэнгсаванг, возглавляющий полицию Бангкока, подтвердил, что его бывшего однокурсника убила собственная супруга на фоне «трений в связи с семейным вопросом». Женщина в момент прибытия полиции была в шоке, при этом следов борьбы ни в одном из помещений обнаружено не было.
Также полицейские ничего не сказали о том, как супруга генерала Пинсука получила доступ к оружию.