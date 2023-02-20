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Генерал полиции застрелен женой во время семейной ссоры

Генерал-лейтенант полиции Панья Пинсук был найден мертвым у порога собственного дома в Бангкоке во второй половине дня 19 февраля. Офицера, возглавлявшего офис Королевской полиции Таиланда, застрелила в ходе семейной ссоры собственная жена, сообщил начальник столичной полиции генерал-лейтенант Тхити Сэнгсаванг, в юности учившийся с убитым в полицейской академии на одном курсе.

Новости Пхукета

20 Февраля 2023, 12:14 PM
Генерал полиции был застрелен супругой 19 февраля в Бангкоке. Правоохранители ничего не сказали о том, как так получилось, что женщина имела доступ к оружию. Фото: Bangkok Post

Генерал полиции был застрелен супругой 19 февраля в Бангкоке. Правоохранители ничего не сказали о том, как так получилось, что женщина имела доступ к оружию. Фото: Bangkok Post

О смерти генерала Пинсука, служившего в полиции много лет и занимавшегося многими резонансными делами, сообщила вечером 19 февраля газета Bangkok Post.

По данным издания, тело офицера обнаружили у порога дома рядом с с семейным автомобилем Toyota, мужчина был одет лишь в синие брюки. Генерал погиб от серии выстрелов из огнестрельного оружия в область груди.

В одной из комнат генеральского дома полицейские обнаружили лужу крови на полу и лежащий рядом с ней пистолет Glock. В том же помещении находился револьвер .38 калибра, но Bangkok Post не указывает, из какого оружия был застрелен 59-летний офицер.

Генерал Сэнгсаванг, возглавляющий полицию Бангкока, подтвердил, что его бывшего однокурсника убила собственная супруга на фоне «трений в связи с семейным вопросом». Женщина в момент прибытия полиции была в шоке, при этом следов борьбы ни в одном из помещений обнаружено не было.

Также полицейские ничего не сказали о том, как супруга генерала Пинсука получила доступ к оружию.

 

 

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