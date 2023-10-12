Генерал из Бангкока прибыл на Пхукет для смотра сил

Традиционная упреждающая кампания против криминала, проводимая каждый год перед важными событиями и просто к началу туристического сезона, проходит и сейчас, хотя заранее не анонсировалась. Об этом стало известно 12 октября, когда на остров прибыл заместитель начальника всей полиции Таиланда генерал Киттарат Панпет, для которого были организованы смотр сил и доклад об уже проделанной работе. На парад в Сапан-Хине собрали всех причастных: от полицейского спецназа и полиции скоростных магистралей до гражданских волонтеров обороны и спасателей Kusoldharm. Одновременно генералу презентовали несколько десятков единиц оружия, изъятого за предыдущие недели в восьмом регионе, куда входит Пхукет.

Новости Пхукета

Общее построение и торжественный смотр сил начались в Сапан-Хине в 17:30 четверга, 12 октября. Однако на параде было объявлено, что самый активный этап кампании уже начался: он проходит с 11 по 13 октября включительно.

Участие в мероприятиях по упреждающему обеспечению безопасности принимают 369 человек, включая полицейских, медиков-спасателей, служащих различных госведомств.

Кампания приурочена к Вегетарианскому фестивалю, но в большей степени – к открытию безвизового въезда в Таиланд для туристов из Казахстана и Китая. По уверенности последних нанесла новый удар стрельба в Siam Paragon, а турпоток из КНР принципиально нужен новому правительству для стимулирования экономики.

От лица местной полиции генерала Киттарата Панпета встречали глава правоохранительных органов восьмого региона генерал-лейтенант Сурапхонг Тханомчит, начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг и другие полицейские руководители.

От лица гражданских властей присутствовали новый губернатор Сопхон Суваннарат, президент административной организации Пхукета (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб, мэр Пхуке-Тауна Сарот Ангканапилат и прочие официальные лица.

Выступая перед собравшимися, генерал Панпет подчеркнул, что от участников кампании ожидаются не только усилия по борьбе с криминалом, но и не менее важная рутинная работа по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Я прошу всех быть преданными службе и целеустремленными, выполнять свои обязанности в полную силу и в полную меру в соответствии с установленными принципами. Работайте педантично, тщательно и внимательно по всем аспектам обеспечения безопасности местного населения и туристов», – заявил генерал Панпет.

На подготовленном к параду баннере был особо упомянут безвизовый режим, введенный с 25 сентября для граждан Китая и Казахстана. Говорил о нем в своей речи и глава полиции Пхукета генерал Сириконг, хотя пока увеличения турпотока не произошло. Как минимум это связано с тем, что авиакомпании перейдут на зимнее расписание уже после Вегетарианского фестиваля.

Также в рамках смотра сил генералу Панпету были озвучены результаты работы полиции восьмого региона за период с 25 сентября (начало безвиза для Китая и Казахстана) по 11 октября. В общей сложности региональная полиция произвела 1635 арестов в рамках 1580 кейсов, включая 270 и 272 ареста за оружие и наркотики соответственно.

Изъято в ходе операций было 208 единиц огнестрельного оружия, почти 290 тыс. таблеток с метамфетамином, порядка 80 кг метамфетамина в кристаллической форме, около 3 г героина и 4 г экстази. Часть изъятого презентовали генералу Панпету прямо на мероприятии.