Генерал полиции Сурачет Хакпан снова посетил Пхукет, но на этот раз не в связи с каким-либо резонансным делом, а для участия в демонстрации успехов полиции в борьбе с разоружением жителей южного Таиланда, которые в обход закона обзавелись огнестрельным оружием.

Иккапоп Тхонгтуб

За неделю работы полиция изъяла в семи провинциях южного Таиланда почти 70 единиц огнестрельного оружия и презентовала улов журналистам, чтобы туристы были уверены в своей безопасности. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

За неделю работы полиция изъяла в семи провинциях южного Таиланда почти 70 единиц огнестрельного оружия и презентовала улов журналистам, чтобы туристы были уверены в своей безопасности. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

За неделю работы полиция изъяла в семи провинциях южного Таиланда почти 70 единиц огнестрельного оружия и презентовала улов журналистам, чтобы туристы были уверены в своей безопасности. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

За неделю работы полиция изъяла в семи провинциях южного Таиланда почти 70 единиц огнестрельного оружия и презентовала улов журналистам, чтобы туристы были уверены в своей безопасности. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

За неделю работы полиция изъяла в семи провинциях южного Таиланда почти 70 единиц огнестрельного оружия и презентовала улов журналистам, чтобы туристы были уверены в своей безопасности. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

За неделю работы полиция изъяла в семи провинциях южного Таиланда почти 70 единиц огнестрельного оружия и презентовала улов журналистам, чтобы туристы были уверены в своей безопасности. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В пятницу, 6 мая, правоохранительные органы провели брифинг для прессы, в ходе которого презентовали изъятые в течение одной недели 22-29 апреля пистолеты, револьверы, винтовки, дробовики и другие образцы огнестрела. Всего на столы было выложено почти 70 единиц оружия. Целью брифинга было продемонстрировать, что Пхукет безопасен для туристов.

Как пояснил генерал Хакпан, занимающий сейчас должность помощника руководителя Королевской полиции Таиланда генерала Сувата Джангйодсука, рейды по поиску и изъятию оружия проходили в семи провинциях восьмого региона, включая Пхукет. Приказ на проведение операции исходил от самого генерала Джангйодсука.

В общей сложности полиция «отработала» 409 целей – 77 в Накхон-Сри-тхаммарате, 75 – на Пхукете, 68 – в Сураттхани, 54 – в Пханг-Нга, 47 – в Карби, 45 – в Чумпхоне, 43 – в Ранонге. Все рейды проводились на основании заранее полученных судебных ордеров. Полицейские обыскивали частные дома и квартиры, отели и гестхаусы в местах, «где криминальные паттерны указывали на то, что они могут угрожать туристам или туристическим районам».

Всего было изъято 67 единиц оружия, включая один образец, который полиция охарактеризовала как «военный». Видимо, речь шла об оружии с режимом автоматического огня, поскольку на фото с пресс-конференции видно много пистолетов, которые попадают под категорию армейских.

Больше всего оружия изъяли в Чумпхоне (16 единиц) и Накхон-Сри-Тхаммарате (14 единиц). Также полицейские конфисковали три самодельных взрывных устройства, 127,5 тыс. метамфетаминовых таблеток и 9,4 кг кристаллического метамфетамина, добавил генерал Хакпан. Кроме того, в ходе рейдов у были взяты 305 образцов ДНК у неких лиц, видимо, как-то причастных к хранению нелегального оружия..

«Руководитель полиции Таиланда генерал Суват Джангйодсук отдал сотрудникам приказ принять меры по обеспечению безопасности жизни и имущества местных жителей и туристов для поддержки усилий по открытию страны, в особенности – важных туристических мест, которые любят посещать тайцы и иностранцы», – заявил генерал Хакпан, который до сих пор известен почти всей страны в связи с делами, в которых в роли преступников или потерпевших были иностранцы.

«В последние три месяца была проведена мобилизация сил для самого серьезного поиска и изъятия нелегального оружия в восьмом регионе, в ходе которого были проверены 1082 цели и изъято более 193 образцов огнестрельного оружия, чтобы туристические места были зачищены от различной преступности, и мы могли приветствовать туристов. Да пребудет с людьми мир», – добавил генерал.