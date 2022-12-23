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Генерал Чан-Оча встретился с выжившими моряками с HTMS Sukhothai

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча встретился 22 декабря со спасенными членами экипажа затонувшего корвета HTMS Sukhothai. За 22 декабря, согласно последним сообщениям ВМФ Таиланда, не нашли никого из пропавших без вести – не нашли ни живых, ни мертвых.

Новости Пхукета

23 Декабря 2022, 12:50 AM
Генерал Чан-Оча, премьер-министр и министр обороны, в больнице у моряков. Фото: Royal Thai Navy

Генерал Чан-Оча, премьер-министр и министр обороны, в больнице у моряков. Фото: Royal Thai Navy

Генерал Чан-Оча на встрече с родственниками у моряков. Фото: Royal Thai Navy

Генерал Чан-Оча на встрече с родственниками у моряков. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел шести погибших моряков в Чонбури. Фото: Royal Thai Navy

Шесть погибших моряков из экипажа HTMS Sukhothai. Еще 23 числятся пропавшими без вести. Фото: Royal Thai Navy

Шесть погибших моряков из экипажа HTMS Sukhothai. Еще 23 числятся пропавшими без вести. Фото: Royal Thai Navy

Генерал Чан-Оча в четверг, 22 декабря, посетил больницу, в которой находятся спасенные моряки, которым по-прежнему требуется помощь. Премьер-министр и по совместительству министр обороны расспросил спасенных о здоровье и высказал слова поддержки. В ходе визита его сопровождал главком ВМФ адмирал Чонгчай Чомчонгпхэт.

Затем премьер-министр посетил координационный центр на базе ВМФ в Саттхахипе (провинция Чонбури и принял там доклад вице-адмирала Сомбата Наравирота. Также он пообщался с родственниками членов экипажа HTMS Sukhothai.

Если генералу и были сообщены какие-то важные новости, то до общественности их флот не донес. По-прежнему 23 человека числятся пропавшими без вести, 76 спасены, шестеро погибли. Полный список флотских офицеров, матросов и морских пехотинцев, находившихся на борту HTMS Sukhothai, доступен здесь.

Тела погибших сегодня доставили самолетом на аэродром У-Тапао, а оттуда – на базу в Саттхахипе. Флот простился со своими моряками с подобающими воинскими почестями. Однако среди родственников пропавших без вести все сильнее становится отчаяние, поскольку корвет затонул 18 декабря, то есть прошло уже более четырех суток. Если суммировать погибших и пропавших без вести, то гибель HTMS Sukhothai – второе по масштабам кораблекрушение в современной истории Таиланда после гибели туристического судна «Феникс» на Пхукете в 2018 года. Тогда утонули 47 туристов из Китая. Позже во время операции по подготовке к подъему судна погиб тайский дайвер.

 

 

 

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