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Генерал Чан-Оча временно отстранен от должности премьера

Конституционный суд Таиланда принял сегодня (24 августа) решение временно отстранить генерала Праюта Чан-Очу от должности главы правительства.

Новости Пхукета

24 Августа 2022, 04:23 PM
Прают Чан-Оча в Доме правительства 23 августа. Фото: Chanat Katanyu

Прают Чан-Оча в Доме правительства 23 августа. Фото: Chanat Katanyu

Генерал Чан-Оча отстранен на время решения вопроса о том, не превысил ли он положенные по закону восемь лет на премьерском посту (два срока по четыре года). Петицию оппозиции о рассмотрении этого вопроса Конституционный суд принял в понедельник, 22 августа.

За то, чтобы рассмотреть петицию оппозиционеров, девять судей проголосовали единогласно, тогда как в отношении отстранения генерала голоса разделились пять к четырем в пользу отстранения сообщает Bangkok Post.

Оппозиция ждет от Конституционного суда ответа на вопрос о том, когда у генерала Чан-Очи все же начался начался первый премьерский срок – в 2014 году или в 2019.

Оппозиция настаивает, что отсчитывать пребывание в должности нужно с 24 августа 2014 года, когда по следам военного переворота его назначила премьером Национальная законодательная ассамблея, которая была сформирована без проведения выборов. Оппозиция считает, что отсчет должен вестись именно с этого момента, и, соответственно, положенные по закону восемь лет у власти как раз завершились.

Сторонники генерала Чан-Очи придерживаются той точки зрения, что пятилетний переходный период после переворота 2014 года учитываться не должен, а отсчет нужно вести с 2019 года, когда страна вернулась к нормальной жизни и провела первые всеобщие выборы, по итогам которых был сформирован легитимный парламент, а генерал Чан-Оча занял офис премьер-министра, что произошло 9 июня.

Конституционный суд не сообщил, когда планируется вынесение вердикта по изложенному в петиции вопросу.

Вице-премьер Виссану Крыа-Нгам ранее заявлял, что, пока судьи думают, временно исполнять обязанности главы правительства будет вице-премьер Правит Вонгсувон. При этом сам генерал Чан-Оча сможет посещать заседания кабинета министров в статусе главы Минобороны Таиланда. Петиция оппозиции не касается этой его должности.

 

 

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