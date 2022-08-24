Генерал Чан-Оча временно отстранен от должности премьера

Генерал Чан-Оча отстранен на время решения вопроса о том, не превысил ли он положенные по закону восемь лет на премьерском посту (два срока по четыре года). Петицию оппозиции о рассмотрении этого вопроса Конституционный суд принял в понедельник, 22 августа.
За то, чтобы рассмотреть петицию оппозиционеров, девять судей проголосовали единогласно, тогда как в отношении отстранения генерала голоса разделились пять к четырем в пользу отстранения сообщает Bangkok Post.
Оппозиция ждет от Конституционного суда ответа на вопрос о том, когда у генерала Чан-Очи все же начался начался первый премьерский срок – в 2014 году или в 2019.
Оппозиция настаивает, что отсчитывать пребывание в должности нужно с 24 августа 2014 года, когда по следам военного переворота его назначила премьером Национальная законодательная ассамблея, которая была сформирована без проведения выборов. Оппозиция считает, что отсчет должен вестись именно с этого момента, и, соответственно, положенные по закону восемь лет у власти как раз завершились.
Сторонники генерала Чан-Очи придерживаются той точки зрения, что пятилетний переходный период после переворота 2014 года учитываться не должен, а отсчет нужно вести с 2019 года, когда страна вернулась к нормальной жизни и провела первые всеобщие выборы, по итогам которых был сформирован легитимный парламент, а генерал Чан-Оча занял офис премьер-министра, что произошло 9 июня.
Конституционный суд не сообщил, когда планируется вынесение вердикта по изложенному в петиции вопросу.
Вице-премьер Виссану Крыа-Нгам ранее заявлял, что, пока судьи думают, временно исполнять обязанности главы правительства будет вице-премьер Правит Вонгсувон. При этом сам генерал Чан-Оча сможет посещать заседания кабинета министров в статусе главы Минобороны Таиланда. Петиция оппозиции не касается этой его должности.