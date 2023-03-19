Генерал Чан-Оча посетит Пхукет 19 марта

Глава правительства Таиланда генерал Чан-Оча будет сегодня гостить на Пхукете. На повестке дня – подготовка к Expo 2028, создание парковой зоны в Рассаде и перспективы туристического развития провинции и всего Андаманского региона. Визит генерала будет однодневным. Время прибытия на остров в официальных публикациях не указывается, но это должно произойти до полудня. Пока что фотографий со встречи премьера в соцсетях нет.

Новости Пхукета

19 Марта 2023, 09:55 AM

Глава тайского правительства Прают Чан-Оча посетит сегодня (19 марта) Пхукет. Фото: PR Phuket

Первым мероприятием в программе генерала Чан-Очи на Пхукете значится совещание по подготовке к проведению Специализированной выставки в 2028 году (Expo 2028), за право принять которую сейчас борется провинция.

Встреча с представителями профильных ведомств должна пройти в аэропорту, после чего глава правительства отправится инспектировать площадку, где планируется проводить мероприятие. Это участок в Май-Кхао площадью более 140 рай, выходящий к каналу, отделяющему Пхукет от материка.

Во второй половине дня, в 13:30, премьер-министра ждут в Рассаде где ему представят масштабный проект по созданию парковой зоны в районе Soi King Kaew 9. Проект известен под рабочими названиями Urban Forest и Ratsada Green in the City. На благоустройство территории в одной из самых бедных частей Пхукета нужен бюджет в 500 млн бат. Там же глава правительства должен пообедать с местными жителями.

Из рыбацкого района генерал Чан-Оча направится в Университет Раджабхат (PRU), где в 14:45 его ждет презентация по развитию Андаманского региона, которую проведет председатель Туристического совета Пхукета (РСТ).

Ознакомившись с соображения туристической отрасли и высказав свои собственные идеи и пожелания, генерал Чан-Оча вернется в аэропорт и вылетит в Бангкок. Об ограничениях дорожного движения в связи с визитом премьера ничего не сообщалось.

Фотографии с первой части визита доступны здесь и здесь.