Где встретить диких обезьян на Пхукете Если вы резидент острова, то легко назовете полдесятка мест, где можно встретить обезьян на Пхукете. Туристам же мы расскажем в этой статье. Новости Пхукета 15 Октября 2017 10:00:00 Если вы следите за пхукетскими новостями, то, наверное, слышали о том, что администрация провинции намерена переселить из Пхукет-Тауна диких обезьян, выделив им свой собственный обезьяний остров. Специалисты пока не подобрали макакам новый дом, да и сам процесс ловили сотен приматов вызывает вопросы. Тем не менее великое переселение макак вполне может стать реальностью. Мало кто спорит, что на собственном острове обезьянам будет лучше, чем по соседству с людьми. Но нельзя и не признать, что макаки – одна из составных частей пхукетского колорита, и пожалуй, ни один из постоянных резидентов острова не избегал встречи с ними в тех или иных обстоятельствах. А о том, где искать обезьян туристам, мы расскажем ниже. Как «Новости Пхукета» писали в одной из недавних исторических колонок, еще две-три сотни лет назад большую часть острова покрывали нетронутые джунгли, служившие домом самой различной фауне. На Пхукете можно было встретить и дикого слона, и тигра и даже носорога. Затем на острове начался оловянный бум, потом – каучуковый, а ближе к концу XX века – туристический. Это привело к резкому сокращению видового разнообразия, однако обезьяны – в отличие от многих других видов – успешно адаптировались к изменившимся условиям и до сих пор живут бок о бок с человеком. Наверное, самый распространенный вид обезьян на Пхукете – это свинохвостые макаки (Macaca nemestrina), известные в Таиланде под именем «линг кан тай». Наличие в этом имени слова «тай» не случайно, поскольку ареал обитания свинохвостых макак действительно совпадает с географической зоной Южный Таиланд (у тайцев юг начинается от провинции Чумпхон). Свое английское имя свинохвостые макаки, как несложно догадаться, получили за короткий, загнутый кверху хвост. Конечно, на Пхукете можно встретить и другие виды обезьян, но в любом случае это с большой вероятностью будет та или иная макака: не самый крупный, но зато крайне ловкий, умный и любознательный примат. Если же обезьяна окажется привычной к людям (а так скорее всего и будет), то она не упустит шанса поживиться чем-нибудь, что может у вас найтись: от банана или яблока до смартфона или солнцезащитных очков. Так что отправляясь на поиски пхукетских макак стоит заранее подумать о безопасности ценных вещей. Обезьяньи холмы Если вы планируете посмотреть на обезьян на воле, то лучше всего сразу отправляться на холм То-Сэ в Пхукет-Тауне, который у местных жителей более известен под говорящим названием Monkey Hill. Холм можно легко заметить издалека по разнообразным антеннам на его вершине. Впрочем, многочисленные макаки встретят вас задолго до того, как вы подниметесь на самый верх. Имейте в виду, что обезьяны с холма То-Сэ совершенно не боятся людей, а недавно в прессе даже сообщалось о нападении обезьян на мужчину, который регулярно приходил их подкармливать. Возможно, в тот раз макаки посчитали, что их благодетель поскупился на угощение (оставим за скобками тот факт, что власти острова настоятельно просят обезьян не кормить). Стаи макак обитают и на находящемся неподалеку холме Ранг. В отличие от То-Сэ, этот холм и смотровая площадка на его вершине являются популярной туристической достопримечательностью, так что там иногда бывает людно. Но это не отменяет того факта, что с холма открывается впечатляющий вид на город, а расположенные там рестораны любимы как тайцами, так и иностранцами. Еще один холм с обезьянами и интересной смотровой площадкой находится на мысе Панва в южной части Пхукета. Эта гора известна под названием Кхао-Кхад, и на ее вершине располагается настоящая смотровая башня, к которой через джунгли ведет деревянная тропа-помост. Если вы планируете поехать туда на скутере, за руль которого сели недавно, то учтите, что дорога может показаться слишком крутой. В таком случае, пожалуй, безопаснее будет отправиться на остров Сирэ за портом Rassada Pier. Сразу после моста, который соединяет Сирэ с Пхукетом, находятся мангровые заросли, где обитают многочисленные обезьяны. Понять, что вы на месте, будет нетрудно: на обочине дороги в километре от моста власти Пхукета оборудовали небольшую смотровую площадку, которую украшают изваяния обезьян. Название у смотровой площадки предсказуемое – Monkey Viewpoint. Остров Сирэ – это место, слабо изученное туристами, и знают о нем немногие. При этом на острове находится один из самых интересных для посещения буддистских храмов. Кроме того, именно там, на восточном побережье, спрятался трек для мотогонок в классе эндуро. Дом гиббонов Не будет особым преувеличением сказать, что диких обезьян можно встретить практически в любой точке восточного побережья Пхукета. Так что если вы живете в северной части острова, то у вас по-настоящему богатый выбор. Особняком же стоят окрестности водопада Банг-Пэ в Паклоке, где располагается Центр реабилитации гиббонов (Gibbon Rehab Project). Сотрудники этого центра заботятся о гиббонах, ставших жертвами человеческой жажды наживы. На многих популярных курортах можно встретить предприимчивых молодых людей, предлагающих туристам фото с обезьяной, однако ни один из них не расскажет, что для того, чтобы поймать детеныша гиббона его мать просто убивают. Подстреленная самка с потомством падает с дерева на землю, а тех малышей, кому повезет уцелеть, ожидает жизнь в неволе на потеху туристам. В Gibbon Rehab Project таких животных готовят к возвращению в дикую природу, учат общаться с сородичами и добывать пищу. Однако успехом эта работа заканчивается далеко не всегда. Одного из нынешних подопечных центра выпускали в джунгли полдюжины раз, но он всегда возвращался назад, следуя за сотрудниками центра и рейнджерами. Также в Gibbon Rehab Project ухаживают за обезьянами, получившими увечья и не способными к самостоятельному выживанию на воле. И если вы хотите поддержать работу центра, то визит туда и покупка сувениров будет лучшей помощью. Все выручаемые таким образом средства Gibbon Rehab Project тратит на обезьян. Редакция благодорит блогера и колумниста The Phuket News Джейми Монка за фотографии, которыми проиллюстрирована эта статья. Заметки Джейми об интересных местах на Пхукете можно найти на сайте jamie-monk.blogspot.com. Добавьте новостную ленту на свой сайт Владельцам дронов дали 90 дней на регистрацию устройств в NBTC Всенародная скорбь в Таиланде Рыбалка возвращается в ноябре Ужин от семи шефов в Paresa Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus