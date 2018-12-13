Галопом по столице: Десять вещей, которые нужно сделать в Бангкоке

Резидент Бангкока и топ-менеджер Premier Incoming Group Services DMC Дэвид Барретт делится своим списком вещей, которые нужно сделать во время визита в столицу.

Эндрю Вуд

23 Декабря 2018, 12:00 PM

Фото: Marco Verch / Flickr

Бангкок. Я всегда испытываю трудности, когда кто-то из гостей Таиланда спрашивает меня, куда пойти и что посмотреть в столице. Мне постоянно хочется предоставить спрашивающему возможность увидеть актуальную и аутентичную картину повседневной жизни мегаполиса, а это непросто. Нужны свежие идеи.

Недавно я встретился с давним жителем столицы Дэвидом Барреттом, топ-менеджером Premier Incoming Group Services DMC, и поинтересовался, что входит в его список предпочтений. Его топ-десять выглядят следующим образом.

1. Большой Дворец

Пусть это и туристическое клише, но посетить Большой Дворец в Бангкоке нужно обязательно. Только учтите, что в самые популярные часы там бывает крайне людно из-за обилия организованных групп туристов из Китая. Также есть и проблема жары. Плюс помните, что открытая обувь и шорты – неподходящая одежда для визита в Большой Дворец.

2. Лежащий Будда

Если вы планируете посетить тайский храм в Бангкоке, то пусть это будет Ват Пхо, также известный как Храм лежащего Будды. Загляните туда хотя бы для того, чтобы сделать селфи на фоне изваяния Будды, давшего храму его расхожее название.

3. Прогулка по каналу

Прогулка на пароме по каналу – еще одна обязательная вещь, которую нужно сделать. Когда-то Бангкок был настоящей «Венецией Востока», но сейчас большей части каналов простыл и след. Впрочем, в Тхонбури перестройка столицы была менее интенсивной, и там еще жив дух старого Бангкока, сердцем которого являлась протекающая через город река.

4. Коктейли на крыше

Бар Sirocco на крыше отеля Le Bua – это идеальное место, чтобы насладиться коктейлем на закате (около 18:30). Правда, цены там космические. Чуть менее затратным (но ненамного) будет визит в Vertigo в отеле Banyan Tree. Там тоже дороговато, но не так, как в Sirocco.

5. Маленькие храмы в локальных сообществах

В столице по-прежнему сохранились потаенные сокровищницы, хранящие саму суть аутентичного уклада тайской жизни. Зачастую такой сокровищницей является умиротворенный храм в центре того или иного сообщества. Ищите их на небольших улочках столицы.

6. Уличная кухня

Если вы в Таиланде впервые, но любите дары моря, то сразу же съешьте в столице острый том ям с креветками или целым ассорти морепродуктов. Как водится, самую лучшую тайскую еду можно найти в небольших уличных кафе. Опытных ценителей тайской кухни в Бангкоке ждет великое разнообразие блюд.

7. Рынки и шопинг

Рынки, рынки и еще раз рынки! Тайцы любят шопинг не меньше, чем туристы, а опций в столице множество. На берегу Чао-Пхрайи вас ждут новый и современный торговый центр Iconsiam и ночной Asiatique. В обоих можно получить желанную дозу шопинг-терапии. Мои же личные фавориты – рынок Чатучак с бесконечными лотками и душными проходами между ними, а также ночной рынок Siam Rot Fai, сохраняющий атмосферу аутентичного тайского базара.

8. Тайский массаж

В первый же день пребывания в Бангкоке отправляйтесь на массаж, чтобы снять усталость после перелета. В упомянутом выше храма Ват Пхо можно посетить сеанс массажа в исполнении слепых массажистов, а в Healthland – насладиться расслабляющим массажем в более современной обстановке. За лишнюю пригоршню бат можно посетить Oasia Spaг на Sukhumvit Rd., хотя для меня квинтэессеция СПА в столице – это центр в отеле Mandarin Oriental. Цены там высокие, но опыт того стоит.

9. Киносеанс в Scala

Мало кто включает это в свою бангкокскую программу, но поход в кинотеатр Scala – это прекрасная возможность получить аутентичный опыт современного тайского быта. Плюс почувствовать атмосферу семидесятых, поднимаясь по изумительной лестнице Scala.

10. Поездка на поезде

Еще один аутентичный опыт – поездка на поезде от станции Вонг Виан Яй до рынка Махачай вместе с обычными жителями столицы. Настоящий Бангкок, как он есть.

Если вам по нраву идея максимально насыщенного дня, то можно включить в список следующее: прогулка по каналу, Храм Зари (Ват Арун), Большой Дворец, Храм лежащего Будды (Ват Пхо), Золотая Гора (Ват Сакет), массаж, коктейли на закате в Sirocco, визит в Чайнатаун за порцией том яма или другой тайской еды по вкусу. Так вы точно получите мощную дозу впечатлений и увидите все главное в городе. Однако и калорий сожжете не меньше, чем на мини-марафоне.