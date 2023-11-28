Гала-вечер в Sala

THB От 500 бат

Дата/Время начала: 9 Декабря 2023, 04:00 PM - 9 Декабря 2023, 11:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем на несравненный благотворительный гала-вечер в поддержку The Million Baht Swim. Все собранный средства будут переданы школе Good Shepherd School на строительство остро необходимых новых помещений для учебы.

Вечер пройдет на прекрасной лужайке в отеле Sala, а программы будет включать развлечения для гостей любого возраста, начиная от карнавала с традиционными карнавальными играми, футбольных матчей и аквагрима для детей до спокойного отдыха для взрослых с напитками в формате фри-флоу в Sala Beach Bar на закате.

Также ожидается визит специального гостя в красной шубе!

Когда стемнеет, вы сможете потанцевать под звездами под живую музыку и диджейские миксы, а также побороться за восхитительные лоты на благотворительном аукционе. Кроме того, гости смогут познакомиться с Грантом «Эксом» Роулинсоном, который и организует благотворительный «Заплыв на миллион бат».

Это будет без преувеличения запоминающаяся ночь, участники которой зарядятся позитивными эмоциями и сделают доброе дело, подарив образование детям из семей трудовых мигрантов. Для них это будет возможностью изменить жизнь, которая выпадает один раз на миллион.

Билеты на www.ticketmelon.com/themillionbahtswim/galaatthesala