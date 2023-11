Гала-ужин и показ мод для собак и их людей пройдет в Blue Tree

Если у вас есть собака, то вам знакомо чувство досады, возникающее, когда вас пригласили на прекрасное мероприятие, но разделить удовольствие с любимцем нет никакой возможности. Многие просто отказываются посещать события, если вход четвероногим на них запрещен. Если веселиться – то только вместе другом и никак иначе. Как раз так – вместе и весело для всех – проходят ежегодные благотворительные вечера, которые организует компания CHOW Pet Foods в поддержку независимых волонтеров, заботящихся об уличных собаках на Пхукете. На острове есть Soi Dog, есть другие фонд.. Но огромную работу делают и люди, не состоящие ни в каких организациях. И именно им будет посвящен ужин и показ мод 19 ноября в Blue Tree Phuket. В этот раз организаторы обещают настоящий гала-вечер.

Новости Пхукета

Компания CHOW Pet Foods, как следует из названия, производит корма для животных. Ежемесячно она жертвует часть продукции волонтерам, заботящимся об уличных собаках, так что эти животные тоже имеют возможность питаться свежей и натуральной едой. А для финансирования других потребностей, таких как стерилизация и вакцинация, проводятся ежегодные благотворительные мероприятия, главное из которых – Fashion Show.

В прежние годы это были пляжные вечеринки с красной ковровой дорожкой прямо на песке и пхукетским солнцем вместо софитов (год назад, к примеру, был рождественский пока мод). Но в этот раз, как говорит владелица CHOW Pet Foods Дженис Декнател, планируется настоящий гала-вечер.

Будет изысканный ужин от шеф-повара с несколькими переменами блюд, будет живая музыка, будут проходы по подимуму. И все это – как для Homo sapiens, так и для Canis familiaris.

Дженис ожидает, что на вечере удастся собрать минимум 100-150 тыс. бат для нужд независимых волонтеров, помогающих собакам на Пхукете. Судя по всему, средства будут распределяться через специальный фонд Thalang Pet Hospital, который уже сейчас занимается этой работой.

Владелица CHOW Pet Foods не называет имен самих волонтеров, но подчеркивает, что «эти женщины хорошо известны на Пхукете».

«Они ежедневно ездят в разные точки острова кормить собак, они лечат раненых животных, отвозят их на стерилизацию, ищут любящие семьи для брошенных и просто бездомных щенков. Они постоянно готовы помочь нуждающимся бродячим кошкам и собакам, проделывая огромную работу по улучшению их жизней. Они проводят бессонные ночи, выкармливая котят и щенят, оставшихся без матерей. Они отвечают на любое сообщение о нуждающемся в помощи животном», – говорит Дженис.

Благотворительный вечер 19 ноября будет проходить на центральной «Арене» Blue Tree, которую сейчас именуют «Колизеем» или «Амфитеатром». Впрочем, название не принципиально – площадь с фонтанами в Blue Tree знают все.

Непосредственно сам ужин от шеф-повара Брайана из Blue Tree планируется на 50 человек, так что желающим рекомендуется заказать билеты заранее. Количество участников показа мод (и людей, и их питомцев) не ограничено. Мероприятие начнется в 16:00 и продлится до 19:00 или 20:00. Дженис поясняет, что хочет начать пораньше, поскольку речь идет о воскресном вечере, так что на следующий день гостям нужно будет на работу.

Меню от шефа Брайана уже известно: террин из виной печени с кокосовым чатни и деревенским хлебом; тостады с уткой и капустным салатом с манго; сицилийкая макрель с пюре из цветной капусты; томленые говяжьи щечки с морковью и сладким картофелем (или поркетта с тыквенным пюре), банановый пудинг мальва с кокосовой крошкой.

Меню от CHOW для четвероногих гостей держится в секрете. Известно лишь, что в нем также будет пять перемен блюд.

За музыку будет отвечать певец и гитарист Джей Челада, но главным событием должен стать показ мод, который организаторы устроят совместно с Island Magic Concept Boutique. При этом бутик и его владельцы Рената и Пынг позаботится только о прямоходящих моделях, а наряды для собак – всецело на совести их хозяев. Задана лишь тема – праздник Лой Кратонг.

Не обойдется вечер без благотворительной лотереи и аукциона. Лоты и призы предоставят многочисленные спонсоры мероприятия, среди которых значится, в частности, Simpson Yacht Charter. Компания выставит на аукцион шестичасовой круиз на одной из своих роскошных яхт.

В списке других спонсоров – Good Vibes Thailand; Master Liveaboard; Live More; Siam Sports Pro; Optimise Fit Phuket; Seeds of Change; Canine Point Academy; 5 Star Marine; Rustic and Blue (La Playa, By the Sea и Getaway); Vegan Junkie; The Colourist; Pitch Perfect Group; Tonsai Spa; Baba Beach Club; Canine Obedience Phuket; Green Hearts Phuket и Pamookkoo Resort.

Стоимость билетов – 3000 бат с человека и 500 бат с питомца (включая ужин и для обоих). Регистрация на мероприятие проходит до 15 ноября.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на страницах Loy Krathong Charity Gala и CHOW Pet Foods в Facebook.