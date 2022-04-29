Футбольный турнир начался на пляже в Патонге

В Патонге стартовал трехдневный любительский турнир по пляжному футболу. Мероприятие проходит на временном футбольном поле у пляжа.

Новости Пхукета

Турнир по пляжному футболу проходит с 29 апреля по 1 мая в Патонге. Фото: Муниципалитет Патонга Турнир по пляжному футболу проходит с 29 апреля по 1 мая в Патонге. Фото: Муниципалитет Патонга Турнир по пляжному футболу проходит с 29 апреля по 1 мая в Патонге. Фото: Муниципалитет Патонга Турнир по пляжному футболу проходит с 29 апреля по 1 мая в Патонге. Фото: Муниципалитет Патонга Турнир по пляжному футболу проходит с 29 апреля по 1 мая в Патонге. Фото: Муниципалитет Патонга Турнир по пляжному футболу проходит с 29 апреля по 1 мая в Патонге. Фото: Муниципалитет Патонга Турнир по пляжному футболу проходит с 29 апреля по 1 мая в Патонге. Фото: Муниципалитет Патонга Турнир по пляжному футболу проходит с 29 апреля по 1 мая в Патонге. Фото: Муниципалитет Патонга Турнир по пляжному футболу проходит с 29 апреля по 1 мая в Патонге. Фото: Муниципалитет Патонга Турнир по пляжному футболу проходит с 29 апреля по 1 мая в Патонге. Фото: Муниципалитет Патонга

Церемония открытия соревнований прошла в 17:00 четверга, 29 апреля. От лица администрации Пхукета на мероприятии присутствовал вице-губернатор Пичет Пинсуван, муниципалитет Патонга представлял заместитель мэра города Раксак Нучет. Соревнования проходят в трех дивизионах. Открытый турнир. Мужчины любого возраста. 12 команд.

Открытый турнир. Женщины любого возраста. 6 команд.

Ветеранский турнир. Мужчины от 45 лет. 6 команд. Награждение победителей соревнований запланировано на воскресенье, 1 мая. Целью мероприятия заявлены развитие спортивного туризма и продвижение активного образо жизни.

30 Апреля 2022, 01:00 PM