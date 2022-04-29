Футбольный турнир начался на пляже в Патонге

Церемония открытия соревнований прошла в 17:00 четверга, 29 апреля. От лица администрации Пхукета на мероприятии присутствовал вице-губернатор Пичет Пинсуван, муниципалитет Патонга представлял заместитель мэра города Раксак Нучет.
Соревнования проходят в трех дивизионах.
- Открытый турнир. Мужчины любого возраста. 12 команд.
- Открытый турнир. Женщины любого возраста. 6 команд.
- Ветеранский турнир. Мужчины от 45 лет. 6 команд.
Награждение победителей соревнований запланировано на воскресенье, 1 мая. Целью мероприятия заявлены развитие спортивного туризма и продвижение активного образо жизни.