Футбольный тренер из Камеруна арестован на Пхукете за оверстей

Правоохранительные органы Пхукета задержали гражданина Камеруна, нелегально работавшего на острове футбольным тренером и в течение двух лет проживавшего в Королевстве без визы.

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Тренера из Камеруна вычислили через Facebook и арестовали на месте работы. Фото: Иммиграционное бюро

Тренера из Камеруна вычислили через Facebook и арестовали на месте работы. Фото: Иммиграционное бюро

Тренера из Камеруна вычислили через Facebook и арестовали на месте работы. Фото: Иммиграционное бюро

Об аресте камерунца Джека Лепоуи Нтсандо было объявлено на пресс-конференции с участием главы иммиграционного бюро Сомпонга Чингдуанга. Мероприятие прошло в Бангкоке утром 16 июля, об аресте отчитался заместитель главы иммиграционного бюро по шестому региону полковник Аруд Сангджун.

Полковник Сангджун сообщил, что его непосредственный руководитель генерал-майор Перават Бунлоуй отдал распоряжение усилить работу по выявлению нарушителей миграционного законодательства в 14 провинциях южного Таиланда с особым вниманием к Пхукету.

В рамках этой работы сотрудники иммиграционного бюро, в частности, проверяли социальные сети. Именно таким образом и был обнаружен Джек Лепоуи Нтсандо.

Мужчину задержали прямо в футбольной академии, где он преподавал. Затем тренера доставили в полицейский участок Вичита, где ему предъявили обвинения в превышении разрешенного срока пребывания в стране (оверстей) и работе без ворк-пермита.

Отметим, что в настоящий момент в Таиланде продолжает действовать визовая амнистия, в рамках которой иностранцы могут оставаться в стране даже по истекшим визам. Однако распространяется она лишь на тех, кто легально находился в Королевстве по состоянию на 26 марта.