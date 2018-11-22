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Футболки для участников велопробега Bike Un Ai Rak показали публике

Бюро Королевского двора представило дизайн футболок для декабрьского велопробега Bike Un Ai Rak, назначенного на 9 декабря и приуроченного к Дню отца и дню рождения Рамы IX.

Новости Пхукета

22 Ноября 2018, 09:53 AM
Фото: Phrakrit Juntawong / Bangkok Post

Фото: Phrakrit Juntawong / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, разработку дизайна футболок курировал лично Его Величество Рама Х, он же возглавит одну из колонн велосипедистов в Самут-Пракане. С соответствующим заявлением выступил помощник секретаря Его Величества Пакди Сэнгчуто.

Велопробеги Bike Un Ai Rak пройдут по всему Таиланду в воскресенье, 9 декабря. На Пхукете заезд начнется в 15:00, участники велопробега проедут от Provincial Hall до храма Wat Chalong, а затем вернутся назад с заездом в Сапан-Хин. Официальные лица ожидают, что Bike Un Ai Rak будет даже более массовым мероприятием, чем предыдущие велопробеги в День отца.

Дизайн футболок для участников заездов был представлен накануне в Бангкоке, распространение их среди зарегистрировавшихся участников начнется 1 декабря.

Свое участие в Bike Un Ai Rak уже подтвердили 85 тыс. человек по всей стране, включая 30 тыс. человек в Бангкоке. Записаться можно на сайте www.bikeunairak2018.com, в администрациях провинций и в районных управах.

Мероприятие направлено как на популяризацию спорта, так и на повышение гармонии в семьях.

 

 

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