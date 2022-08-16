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Фура с пивом перевернулась в Кхон-Кхэне, водитель погиб

Фура с грузом пива не вписалась в поворот и перевернулась в тамбоне Са-Кэу провинции Кхон-Кэн утром 16 августа. Водитель Апичарт Пхупуак погиб на месте.

Новости Пхукета

17 Августа 2022, 08:00 AM
Перевернувшийся тягач с полуприцепом на дороге в округе Пуай-Ной провинции Кхон-Кэн. Фото: Chakrapan Natanri

Перевернувшийся тягач с полуприцепом на дороге в округе Пуай-Ной провинции Кхон-Кэн. Фото: Chakrapan Natanri

Как рассказал капитан полиции округа Пуай-Ной Ратчанон Сирикит, авария произошла около 7:30 утра. Когда спасатели и полицейские прибыли на место событий, водитель находился в кабине тягача и не подавал признаков жизни.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента вскрыли дверь кабины и достали шофера, но он был мертв. Мужчину опознали как 44-летнего уроженца провинции Чайяпхум по имени Апичарт Пхупуак, пишет Bangkok Post.

Капитан Сирикит уточнил, что господин Пхупуак находился в кабине грузовика один, другие транспортные средства в ДТП вовлечены не были. Согласно предварительной версии, шофер не вписался в поворот, но расследование пока не завершено.

Полиция также уже связалась с пивоваренной компанией, груз которой перевозила фура под управлением господина Пхупуака. Там оценили ущерб в 1,5 млн бат.

 

 

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