Фура с пивом перевернулась в Кхон-Кхэне, водитель погиб

Как рассказал капитан полиции округа Пуай-Ной Ратчанон Сирикит, авария произошла около 7:30 утра. Когда спасатели и полицейские прибыли на место событий, водитель находился в кабине тягача и не подавал признаков жизни.
Спасатели при помощи гидравлического инструмента вскрыли дверь кабины и достали шофера, но он был мертв. Мужчину опознали как 44-летнего уроженца провинции Чайяпхум по имени Апичарт Пхупуак, пишет Bangkok Post.
Капитан Сирикит уточнил, что господин Пхупуак находился в кабине грузовика один, другие транспортные средства в ДТП вовлечены не были. Согласно предварительной версии, шофер не вписался в поворот, но расследование пока не завершено.
Полиция также уже связалась с пивоваренной компанией, груз которой перевозила фура под управлением господина Пхупуака. Там оценили ущерб в 1,5 млн бат.