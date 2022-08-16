Фура с пивом перевернулась в Кхон-Кхэне, водитель погиб

Фура с грузом пива не вписалась в поворот и перевернулась в тамбоне Са-Кэу провинции Кхон-Кэн утром 16 августа. Водитель Апичарт Пхупуак погиб на месте.

Новости Пхукета

17 Августа 2022, 08:00 AM

Перевернувшийся тягач с полуприцепом на дороге в округе Пуай-Ной провинции Кхон-Кэн. Фото: Chakrapan Natanri