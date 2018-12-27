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Французское бистро Little Paris в Boat Avenue

Несколько лет назад Марио Нинотта поставил себе задачу создать уголок Франции на Пхукете. Кажется, у него превосходно получилось.

Дэвид Джеклин

1 Января 2019, 09:00 AM

Хорошо поесть любит каждый. Но если у вас действительно требовательный вкус и вы постоянно находитесь в поисках гастрономического совершенства, то французская кухня просто обязана занимать одно из почетных мест в списке ваших приоритетов. При этом настоящий гурман всегда жаждет аутентичности и ожидает, что поданное ему французское блюдо неприменно перенесет его в мыслях прямиком в одно из парижских бистро.

Недавно ушедший из жизни маэстро Жоэль Робюшон – самый титулованный и влиятельный шеф-повар Франции – верил, что хорошее блюдо будет таковым для любого едока, независимо от национальности. И находящееся в Boat Avenue бистро Little Paris – живой пример того, что превосходная французская кухня и аутентичная атмосфера парижского ресторана остаются превосходными и на Пхукете, радуя местных гурманов.

Владелец Little Paris – французский шеф-повар Марио Нинотта, обучавшийся искусству французской кухни в престижной кулинарной школе CIFA Jean Lameloise в Бургундии. В 2015 году он прилетел на Пхукет в отпуск и настолько влюбился в остров, что прямо на отдыхе подыскал место в Boat Avenue и вернулся на родину с уже подписанным контрактом на помещение под ресторан. В следующем году Марио прилетел на остров в компании дизайнера интерьеров, которому удалось воссоздать атмосферу парижского бистро среди тайских пальм. 1 декабря 2016 года Little Paris открыл двери.

Марио хотел создать заведение, которое стало бы уголком Франции на Пхукете, и где было бы по-настоящему французское внимание к деталям. Его идеалом было открыть место, где все было бы как на родине, включая уровень подаваемых блюд, сервировку столов, аккомпанементы к еде (к примеру, превосходный хлеб) и французское обслуживание, создающее у всех находящихся в ресторане гостей ощущение совместной трапезы. Социальный аспект обеда и ужина для французов не менее важен, чем гастрономический.

За решение этой задачи Марио взялся вместе со своей партнершей Анной Симард, управляющим Жеромом Чиамбеллой и менеджером по работе с тайским персоналом по имени Шанель. В итоге команде Нинотты удалось и создать аутентичную атмосферу, и великолепное меню – разнообразное, изысканное и именно такое, какое можно ожидать в качественном французском заведении.

Одна из самых популярных позиций в Little Paris – рагу из телятины, крайне важное блюдо для любого француза, за которым к Марио приходят и завсегдатаи, и просто гости, находящиеся в поиске чего-то европейского из категории высокой кухни.

В меню также есть и популярная международная классика, в которой при этом чувствуется рука французского шефа. В качестве примера можно привести ножку австралийского ягненка, готовящуюся на медленном огне и подающуюся с гарниром из обжаренных овощей. Мясо удовлетворит любого путешественника, ищущего щедрой и вкусной еды.

Марио наполовину итальянец, и нам отдельно повезло, что гастрономией этой страны он также владеет. В меню Little Paris есть и аутентичная пицца, и паста. Также в бистро подают и тайскую классику, в которой руку шефа выдает качество ингредиентов и внимание к деталям и техникам местной кулинарии.

Если все вышесказанное не заставило вас запрыгнуть на байк и помчаться в Boat Avenue, то я упомяну еще и местную выпечку. Багеты, круассаны, сладости в Little Paris именно такие, каких можно ожидать во Франции.

Little Paris – место с душевной атмосферой, профессиональным обслуживанием и исключительным меню. Если вы ищете уединения и приватности, то располагайтесь за одним из отдельных столиков в ресторанном зале или на террасе. Если же хочется более социальной трапезы, то в вашем распоряжении большой деревянный стол на несколько человек.

Марио удалось реализовать свою задумку настолько хорошо, что в ближайшее время он планирует открыть второй Little Paris, на этот раз – в Бангкоке. 

Ресторан Little Paris находится в комплексе Boat Avenue. Телефон: 076 324 030. Сайт: www.littleparisphuket.com.

 

 

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