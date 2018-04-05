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Француз арестован в Паттайе за хранение детской порнографии

Тайская полиция в присутствии сотрудников ФБР США арестовала проживавшего в Паттайе 64-летнего гражданина Франции Абдела Кадера.

Новости Пхукета

5 Апреля 2018 16:42:48

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post
Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Об аресте иностранца сообщила газета Bangkok Post. Согласно информации издания, арест Абдела Кадера и обыск в его доме прошли в среду, 4 февраля. В ходе обыска были обнаружены фотографии и видеозаписи порнографического характера с участием тайских девушек в возрасте до 18 лет.

Согласно заявлению полковника Сонгпрота Сирисукхи, возглавляющего Иммиграционное бюро провинции Чонбури, задержанный Абдел Кадер проживал в Таиланде по пенсионной визе в течение последних десяти лет.

О том, что мужчина может быть причастен к распространению порно с участием несовершеннолетних девушек, тайским правоохранительным органам сообщило ФБР. Арестованному предъявили обвинения в хранении детской порнографии.

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Француз арестован в Паттайе за хранение детской порнографии
Француз арестован в Паттайе за хранение детской порнографии
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