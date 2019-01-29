Франция плюс: Ресторан Le Paris Phuket у пляжа Най-Харн

Новый ресторан французской кухни Le Paris Phuket Restaurant, Bar & Grill открылся на Пхукете в начале этого года. Заведение расположилось в тамбоне Раваи, неподалеку от пляжа Най-Харн, а руководит кухней в нем шеф-повар Паскаль Жеден, известный пхукетской публике по La Boucherie в Чалонге, а до этого готовивший для французского посольства в Бангкоке.

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Шеф Паскаль начал карьеру в ресторанном деле в возрасте 15 лет, и сейчас за его плечами – более трех десятков лет работы в престижных ресторанах и не только. Блюда господина Жедена пробовали дипломаты, члены монарших домов, видные политики и государственные деятели. Шеф-повар специализируется на родной для него французской кухне, но одной лишь ей в Le Paris Phuket меню не ограничивается. Два других козыря ресторана – тайские блюда и блюда на гриле. При этом готовить шеф старается с минимумом масла и максимумом внимания к соблюдению принципов здорового питания.

Одна из выделяющихся позиций в меню – барбекю из морепродуктов на гриле с фирменным соусом шефа Паскаля. Блюдо представляет собой гимн кухне Таиланда. Ароматы чеснока, черного перца и лайма однозначно указывают на то, что дары моря шеф предпочитает готовить с тайским акцентом. Вкус просто незабываемый.

Впрочем, в Le Paris Phuket есть и барбекю в западном стиле. С не меньшим вниманием к деталям Паскаль Жеден готовит свинину и говядину, курицу и колбаски. К каждому блюда, разумеется, полагается подходящий соус.

Отдают дань в Le Paris Phuket и стейкам, которые здесь весьма примечательны. В качестве дополнения выступают разнообразные салаты и супы, включая крабовый. Шеф Паскаль определенно постарался включить в меню нового заведения самые знаковые французские и американские блюда.

Тайскую еду шеф Паскаль также готовится со всей тщательностью профессионального шеф-повара, что заметно по качеству получающихся блюд. В меню гостей ждут самые знаковые образцы тайской гастрономии, без знакомства с которыми отдых в Королевстве будет неполным. Сом там (острый салат из зеленой папайи), пад гай мет мамуанг (курица с кешью), пад тай (стир-фрай из лампши) и другая классика всегда в наличии.

Естественно, меню французского ресторана было бы неполным без десертов. Любителям сладкого Le Paris Phuket готов предложить превосходную выпечку, пироги, муссы и пирожные – все они настолько хороши, что сами по себе достойны поездки в ресторан.

Плюс при Le Paris Phuket работает полноценный бар с акцентом на коктейли, включая фирменную Пина Коладу, Мохито и Маргариту в разных видах, широкий выбор вин стран Европы (включая Францию, конечно) и Нового Света. Выбор столь широкий, что принять решение зачастую непросто. Впрочем, здесь всегда поможет персонал ресторана, ведь качество обслуживания там под стать уровню еды.

Le Paris Phuket Restaurant, Bar & Grill находится на Sai Yuan Rd. неподалеку от пляжа Най-Харн. Ресторан открыт ежедневно с 11:30 до 23:00. Телефон – 094 807 6831. Меню можно найти на www.LeParisPhuket.com.