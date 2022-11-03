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Фото дошкольника с Пхукета заняло третье место на конкурсе в Москве

Четырехлетний Тим Лоик с Пхукета стал лауреатом фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», проходящего в Москве с 14 октября по 20 ноября. Сделанная мальчиком фотография морской звезды заняла третье место в номинации «Природа глазами детей».

Новости Пхукета

3 Ноября 2022, 08:02 PM
Работа Тима Лоика «Спасите морскую звезду», снимок сделан на Най-Харне. Фото: Золотая черепаха / www.wnfest.ru

Работа Тима Лоика «Спасите морскую звезду», снимок сделан на Най-Харне. Фото: Золотая черепаха / www.wnfest.ru

Работа Тима Лоика на выставке в «Новой Третьяковке» на Крымском валу в Москве. Фото: www.instagram.com/loic.art.photo.golf

Работа Тима Лоика на выставке в «Новой Третьяковке» на Крымском валу в Москве. Фото: www.instagram.com/loic.art.photo.golf

Работа Тима Лоика на выставке в «Новой Третьяковке» на Крымском валу в Москве. Фото: www.instagram.com/loic.art.photo.golf

Работа Тима Лоика на выставке в «Новой Третьяковке» на Крымском валу в Москве. Фото: www.instagram.com/loic.art.photo.golf

Тим Лоик в списке финалистов «Золотой черепахи». Фото: www.instagram.com/loic.art.photo.golf

Тим Лоик в списке финалистов «Золотой черепахи». Фото: www.instagram.com/loic.art.photo.golf

Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» проходит в Москве уже в 16-й раз. Как отмечают организаторы, дух и философия этого мероприятия «направлены на изменение экологического сознания и поведения людей через любовь к природе и понимание важности ее сбережения».

В 2022 году на конкурс было получено более 14 тыс. работ от свыше 4 тыс. авторов из 111 стран мира. Гран-при «Фотограф года» получил венгерский автор Норберт Кашас, а Тим Лоик удостоился третьего места среди детей за фотографию морской звезды, сделанную на пляже Най-Харн. Его работа была озаглавлена «Спасите морскую звезду».

Четырехлетний Тим Лоик стал самым юным cреди победителей конкурса. В ближайшее время он должен получить из Москвы фотоальбом с работами фотографов-победителей, в котором будет и его снимок.

Сейчас работа юного пхукетского фотографа выставляется в «Новой Третьяковке» на Крымском валу в Москве. Видео с церемония объявления победителей и фото с выставки можно найти на странице Тима Лоика в Instagram.

 

 

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