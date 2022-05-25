Фонды и бизнес привлекут к повышению уровня преподавания английского в школах Кату

Администрация округа Кату намерена принять меры по повышению уровня преподавания английского языка в местных школах в соответствии с последними указаниями губернатора Наронга Вунсиеу, заявила 25 мая PR-служба Пхукета. В частности, в проекте планируется задействовать различные ассоциации, фонды и частный бизнес.

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Как указывает PR-служба, в одном из недавних выступления глава провинции коснулся необходимости качественного обучения английскому языку в школах, поскольку языковые навыки напрямую связаны с возможностями будущего трудоустройства школьников, особенно в туристическом секторе.

На этом фоне 25 мая в глава округа Кату Сиват Вангкун собрал совещание с директорами школ, центров детского развития и других учреждений соответствующего профиля, находящихся в Кату, Камале и Патонге. Господин Вангкун отметил, что всего сейчас в Кату работают 17 заведений дошкольного и школьного образования, однако не весь персонал в них обладает достаточно высокими навыками преподавания английского. В связи этим власти обратились за помощью к профильным ведомствам, ассоциациям, фондам и бизнесу. Глава округа отметил, что мэр Патонга и Камалы поддержали инициативу привлечения внешним ресурсов, но не рассказал, как именно те будут помогать повышать уровень преподавания английского.

В четверг, 2 июня, в школе Ban Mai Reap School в Кату должно состояться подписание меморандума о взаимопонимании между участниками проекта. Впрочем, никого из этих участников господин Вангкун не назвал.