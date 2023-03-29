Фокус охоты на нелегальных таксистов смещается в сторону мобильных приложений

Под конец второго месяца кампании по упорядочиванию рынка такси местный офис Департамента наземного транспорта (PLTO), кажется, окончательно запутал всех участников процесса, включая инициировавших охоту таксистов. После скандала у Central официальные лица подтвердили, что зарегистрированные в других провинциях таксисты все же могут работать на Пхукете, а акцент начал смещаться на водителей, использующих не зарегистрированные в Дептрансе (DLT) мобильные приложения для такси. В частности, на этой неделе Phuket Info Center напомнил, что Bolt и InDriver пока не были сертифицированы властями. Куда двинется кампания по борьбе с нелегальными таксистами, сказать затруднительно. Не изменилось ничего, разве что, для туристов, которые по-прежнему не знают, чем закончится для них вызов такси на Пхукете: высадят ли их из неправильной машины еще до начала поездки, арестуют ли водителя по дороге, придется ли встречать авто не в клубе, а на проселочной дороге за его забором.

Новости Пхукета

29 Марта 2023, 09:58 AM

За прошедшие семь дней на Пхукете стало известно уже о трех случаях запугивания индивидуальных таксистов членами кооперативов. Фото: Phuket Info Center, Иккапоп Тхонгтуб

Новый эпизод, хотя и не последний, многосерийной драмы произошел 24 марта у Central Festival, где местные таксисты обнаружили на своей территории чужака с бангкокскими номерами, который принял заказ через мобильное приложение. Последовавшая за этим сцена была снята на видео самими кооперативными шоферами и оказалась в интернете под заголовком «Наглядный пример такси-мафии на Пхукете». В ролике водители проводят со столичным водителем воспитательную беседу, пока туристы сидят в салоне и слушают непонятную, но явно недоброжелательную речь на тайском. В итоге шофера на желто-зеленом таксиметре все же отпускают, когда он заверяет, что осознал неправоту.

По итогу опроса двух сторон полиция вынесла вердикт, что оснований для возбуждения дела нет, поскольку бангкокский таксист сказал, что никто никого не запугивал, а сам он понял, что ему нельзя работать на Пхукете, и больше так делать не будет. Кооперативным таксистам полиция посоветовала в будущем не решать такие проблемы самостоятельно, а вызывать наряд из участка, до которого меньше километра.

В тени первой истории остался инцидент у пляжного клуба Catch, где вызванный через приложение таксист также получил предупреждение от местных шоферов, что ему не стоит появляться на их территории. Мужчине объяснили, что, если пассажиры хотят заказывать авто со стороны, то должны встречать машину где-нибудь на обочине за пределами клуба. В момент беседы в салоне у таксиста сидели две туристки, которые могли оценить как минимум интонации собеседника своего шофера. На их вопрос, все ли в порядке, водитель ответил: «Итс окей, ноу проблем. Просто он из мафии такси».

Кроме того, утром 29 марта стало известно еще об одном инциденте у Central, в котором местный кооператив водителей проводил воспитательную работу с женщиной, взявшей заказ через мобильное приложение и приехавшей выполнять его на личном авто. Факт нарушения со стороны таксистки в данном случае очевиден, но ее заявление в полицию касается не этого, а полученных у Central угроз. Редакция «Новостей Пхукета» и The Phuket News в настоящий момент уточнят детали и готовит отдельный материал.

Чужакам здесь все же место

Комментируя инцидент у Central, полиция заявила, что передаст всю информацию в провинциальный офис Дептранса (PLTO), глава которого 27 марта побеседовал с The Phuket News. Его ведомство с начала февраля ведет борьбу с работающими на Пхукете таксистами из других частей страны, которых считает нелегалами в соответствии с приказом по провинции от 3 февраля.

Шоферы неоднократно просили объяснить им, какой закон они нарушают, и на этом фоне PLTO даже опубликовал сам текст закона, из которого следует, что никаких нарушений формально нет. Сейчас глава PLTO Адча Буачан повторил это лично.

То есть (что очевидно) таксист из провинции Пханг-Нга все-таки может забрать пассажира в аэропорту Пхукета, а таксист из Бангкока – в Suvarnabhumi. Приказ по провинции запрещает это, но именно в законе нет никаких географических ограничений, и приезжать за клиентами в Central может водитель с номерными знаками хоть Бангкока, хоть Убон-Ратчатхани. Сейчас в PLTO уже придерживаются этой точки зрения.

«Это информация, которую водители такси в Central неправильно поняли, но мы уже встретились с ними и объяснили им закон», – заявил господин Буачан в беседе с The Phuket News.

Глава PLTO не уточнил, был ли разъяснен закон полиции Вичита, которая сказала шоферам из Central, чтобы они больше не выгоняли чужаков сами, а обращались в участок при возникновении новых проблем.

Показательно, что нарушений в действиях членов работающего у Central кооператива не нашли не только полицейские, но и чиновники из PLTO, хотя у них в в таких ситуациях полномочия шире, ведь они могут привлекать за морально-этические и имиджевые аспекты вплоть до несоблюдения шоферами дресс-кода.

Впрочем, расследование пока не завершено PLTO – вот только касается оно не шоферов из Central, а водителя из Бангкока. Пхукетское ведомство намерено выяснить, через какое приложение он получил заказ. Возможно, приложение было из числа не сертифицированных.

Мобильный клуб

В понедельник, 27 марта, связанная с администрацией провинции страница Phuket Info Center опубликовала напоминание о том, что сертификацию в Дептрансе (DLT) прошли только шесть мобильных приложений, другие же одобрены не были и не могут считаться легальными. В список сертифицированных входят: Grab, CABB, Hello Phuket, Robinhood, Bonku и AirAsia Super App. Страница Phuket Info Center особо подчеркнула, что DLT не дал одобрения на работу популярных на Пхукете сервисов Bolt и InDriver, хотя первый работает с 2020 года, а второй – с 2021.

Охота на нелегальных таксистов и легальных водителей из других провинций началась на Пхукете 3 февраля, но водители, использующие не одобренные приложения, среди целей не назывались, хотя нелюбовь олдскульных пхукетских таксистов к подобным сервисам общеизвестна. Сейчас господин Буачан прямо назвал работающие через приложения такси «черными» (нелегальными), но это, вероятно, просто оговорка. При этом он анонсировал кампанию по более заметному маркированию прошедших регистрацию машин, чтобы «было видно, что это легально зарегистрированные такси, работающие через приложения».

«У PLTO уже есть наклейки для них, но мы сделаем более крупные, чтобы было четче видно. И мы уже пригласили водителей такси, работающих через приложения, менять старые стикеры на новые», – заявил господин Буачан, не уточнив, как именно выглядят новые наклейки, насколько они большие, какого цвета и куда их нужно клеить.