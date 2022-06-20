Флотские спасатели провели учения на Ланте

Третье региональное командование ВМФ Таиланда провело учения спасателей на острове Ланта в провинции Краби. Участие в отработке взаимодействия и применении навыков спасения на водах приняли более 150 военных и гражданских специалистов.

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Учения проходили 15 июня на пляже Пхра-Э в тамбоне Саладан. Официально на учениях «председательствовал» губернатор Краби Путтипонг Сиримат, флотских специалистов и морпехов возглавлял капитан Суравут Смонгкон.

По сценарию учений, в водах Ланты якобы столкнулись два скоростных катера, в результате чего около 20 человек оказались в воде далеко от берега, а одного унесло в море и он пропал. Всех нужно было найти и доставить на берег, после чего оказать требуемую медицинскую помощь.

Для поиска и эвакуации пострадавших были задействованы надувные динги с подвесными моторами и спидботы. Для поисков «пропавшего» человека вызвали вертолет Sikorsky S-76B, при которого был осуществлен подъем «найденного» из воды (см. видео работы вертолета).

Всего в учениях принимали участие представители 11 различных ведомств – как гражданских, так и военных.