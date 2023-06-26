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Флот Таиланда провел стрельбы в Андаманском море

Военно-морской флот Таиланда провел учебные стрельбы в Андаманском море. Тренировка состоялась 23 июня в неуказанной локации к западу от побережья провинции Пханг-Нга. Среди прочих кораблей на стрельбы отправился 100-миллиметровый калибр третьего командования HTMS Saiburi.

Новости Пхукета

27 Июня 2023, 09:00 AM
Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

Учебные стрельбы ВМФ Таиланда в Андаманском море. Фото: RTN 3

«Корабли разных размеров из состава сил третьего регионального командования покинули военно-морскую базу в провинции Пханг-Нга на рассвете и отправились к месту проведения стрельб. Эта тренировка – самая важная в подготовке моряков», – отметило третье командование в кратком пресс-релизе.

Флот не уточнил состав эскадры, вышедшей на учения с базы в провинции Пханг-Нга утром 23 июня. В отдельной публикации было отмечено участие фрегата HTMS Saiburi, «самого мощного боевого корабля третьего регионального командования» и единственного в Андаманском море с орудийными установками калибра 100 мм.

На фото также попал быстроходный патрульный и ударный корабль HTMS Phuket, который встал на боевое дежурство на Пхукете несколько месяцев назад, сменив HTMS Chonburi. Главные орудия этого класса кораблей – 76-миллиметровые артиллерийские установки OTO Melara. В России HTMS Phuket и HTMS Chonburi классифицировались бы как боевые катера. 

 

 

 

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