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Флот проводит спасательно-гуманитарные учения на острове Рача-Ной

Военно-морской флот Таиланда проводит учения на острове Рача-Яй к югу от Пхукета, отрабатывая оказание помощи людям в случае стихийного бедствия. Тренировка началась 4 января и должна завершиться сегодня, 6 числа. Задействован корабль HTMS Ang Thong.

Новости Пхукета

6 Января 2023, 08:00 AM
Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Флот отрабатывает действия по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия. Фото: PR Phuket

Как сообщила пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket), военные моряки и представители других ведомств отрабатывают на Раче оказание помощи жертвам стихийного бедствия, оказавшимся в отрезанными от большой земли в результате мощного шторма.

PR Phuket не раскрыла подробностей учения. Известно лишь, что главными действующими лицами являются моряки из экипажа корабля HTMS Ang Thong. Моделируемая в ходе тренировки ситуация описывается как «крупномасштабное бедствие на море».

Официальные лица не отметили, в какой мере в учениях задействованы профильные ведомства провинции Пхукет и третье региональное командование ВМФ, базирующееся на мысе Панва. Впрочем, в публикации несколько раз упоминается межведомственный и интегрированный характер тренировки.

 

 

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