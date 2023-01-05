Флот проводит спасательно-гуманитарные учения на острове Рача-Ной

Военно-морской флот Таиланда проводит учения на острове Рача-Яй к югу от Пхукета, отрабатывая оказание помощи людям в случае стихийного бедствия. Тренировка началась 4 января и должна завершиться сегодня, 6 числа. Задействован корабль HTMS Ang Thong.

Новости Пхукета

Как сообщила пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket), военные моряки и представители других ведомств отрабатывают на Раче оказание помощи жертвам стихийного бедствия, оказавшимся в отрезанными от большой земли в результате мощного шторма.

PR Phuket не раскрыла подробностей учения. Известно лишь, что главными действующими лицами являются моряки из экипажа корабля HTMS Ang Thong. Моделируемая в ходе тренировки ситуация описывается как «крупномасштабное бедствие на море».

Официальные лица не отметили, в какой мере в учениях задействованы профильные ведомства провинции Пхукет и третье региональное командование ВМФ, базирующееся на мысе Панва. Впрочем, в публикации несколько раз упоминается межведомственный и интегрированный характер тренировки.