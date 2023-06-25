Флот провел учения по эвакуации пациента с круизного лайнера

Круизный лайнер Spectrum of the Seas в ходе последнего визита на Пхукет предоставил себя в распоряжение военно-морскому флоту и полиции для отработки медицинской эвакуации пациента с применением вертолета.

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Учения проходили в море недалеко от мыса Панва в субботу, 24 июня. За тренировкой наблюдали командующий ВМФ Таиланда адмирал Чонгчай Чомчонгпхэт, глава третьего регионального командования вице-адмирал Апакорн Юконгкэу, вице-губернатор Пхукета Анупхап Родкван Йодрабам и другие официальные лица. Учения проводил Центр операций по обеспечению безопасности и правопорядка на море в третьем регионе (ThaiMECC 3)

В тренировке был задействован вертолет Sikorsky S-76B из состава сил Королевской полиции Таиланда. Воздушное судно забрало «пациента» с борта Spectrum of the Seas и доставило его в больницу с соблюдением всех предосторожностей и мер безопасности.

Пхукетский офис Департамента PR (PR Phuket) уточнил, что задействованных в учениях Sikorsky S-76B постоянно базируется на Пхукете и в течение последнего месяца выполнял ряд реальных эвакуационных миссий, однако вылетов на вызовы с круизных лайнеров у него еще не было.

В публикации PR Phuket добавляется, что с момента возобновления круизного туризма в октябре прошлого года Таиланд принял более 83 рейсов морских лайнеров с суммарным количеством туристов более 310 тыс.

Единственное из известных чрезвычайных происшествий с круизным лайнером на Пхукете за последнее время имело место в ноябре прошлого года, причем это был именно Spectrum of the Seas. Во время круиза на Пхукет на борту судна скончался один из пассажиров.

Лайнер прибыл в Патонг утром 12 ноября, после чего спасатели и медики забрали тело умершего гражданина Индонезии на берег. Труп был доставлен в больницу Patong Hospital, в качестве причины смерти медики предположили сердечный приступ.

Посольство Индонезии в Таиланде должно было организовать репатриацию тела, но после 12 ноября никаких новых сообщений в связи с инцидентом не публиковалось. Spectrum of the Seas в тот же день покинул Пхукет и отправился продолжать круиз.