Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Флот провел стрельбы ракетами «Гарпун» в Андаманском море

Военно-морской флот Таиланда провел стрельбы противокорабельными ракетами «Гарпун» в Андаманском море. Крылатые ракеты впервые запускались с борта боевого корабля, построенного в Таиланде – пуски производил сторожевой корабль HTMS Prachuap Khiri Khan, принятый в состав флота в 2019 году. Стоимость одной ракеты составляет порядка 50 млн бат.

Новости Пхукета

29 Марта 2023, 09:00 AM
Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Пуски крылатых ракет в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

Учения, включавшие запуск крылатых ракет с борта HTMS Prachuap Khiri Khan проходили 28 марта в Андаманском море, примерно в 55 морских милях от базы ВМФ на мысе Панва. Более точную локацию флот не указал.

В сопровождении сторожевику был выделен новейший корвет ВМФ Таиланда HTMS Bhumibol Adulyadej. Наблюдавшие за учениями высокопоставленные офицеры вооруженных сил расположились на борту авианосца HTMS Chakri Naruebet. Среди наблюдателей присутствовали не только главком Чалермпон Срисават и главы основных ветвей вооруженных сил, но и, в частности, руководитель полиции Дамронгсак Киттипрапхат.

Комментируя успешное окончание учений, флот отметил, что они показали не только эффективность ракет и пусковых установок, но и «превосходную боеготовность HTMS Prachuap Khiri Khan в плане личного состава, материально-технической базы и тактических элементов». Флот не уточнил, по каким именно целям вел огонь тайский сторожевой корабль.

Эффективная дальность противокорабельных ракет «Гарпун» – 55 миль. На борту HTMS Prachuap Khiri Khan имеются четыре пусковые установки, прочее вооружение включает одну 76-миллиметровую артиллерийскую установку OТО Melara, две 30-миллиметровых установки MSI и два пулемета. Авиагруппа HTMS Prachuap Khiri Khan состоит из одного вертолета Airbus Helicopter Н145М.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Фокус охоты на нелегальных таксистов смещается в сторону мобильных приложений
Уклониста арестовали в аэропорту по прилету на Пхукет из-за рубежа
Зачистка пляжа Фридом началась на Пхукете
Най-Янг останется без света 29 марта
Почерневшему каналу в Камале прописали кислородотерапию и расширение устья
Морскую воду на Пхукете проверяют на загрязнение
Разыскивавшуюся за кражу иностранку арестовали в аэропорту Пхукета
Владелица салона красоты заявила в полицию об угрозах со стороны уволенной сотрудницы
Пожар произошел у пятизвездочного резорта в Май-Кхао
Лесной пожар произошел в Ко-Кэу
Драка между персоналом ресторана и туристами произошла в Патонге
В водах Пхукета ищут тело спрыгнувшего с моста мужчины
Два иностранца арестованы на паспортном контроле в аэропорту Пхукета
Kunming Airlines возобновила прямые рейсы из юго-западного Китая на Пхукет
Еще 59 черепашек вылупились в провинции Пханг-Нга

 

SAii Laguna Sunday Brunch
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 