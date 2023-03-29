Флот провел стрельбы ракетами «Гарпун» в Андаманском море

Военно-морской флот Таиланда провел стрельбы противокорабельными ракетами «Гарпун» в Андаманском море. Крылатые ракеты впервые запускались с борта боевого корабля, построенного в Таиланде – пуски производил сторожевой корабль HTMS Prachuap Khiri Khan, принятый в состав флота в 2019 году. Стоимость одной ракеты составляет порядка 50 млн бат.

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Учения, включавшие запуск крылатых ракет с борта HTMS Prachuap Khiri Khan проходили 28 марта в Андаманском море, примерно в 55 морских милях от базы ВМФ на мысе Панва. Более точную локацию флот не указал.

В сопровождении сторожевику был выделен новейший корвет ВМФ Таиланда HTMS Bhumibol Adulyadej. Наблюдавшие за учениями высокопоставленные офицеры вооруженных сил расположились на борту авианосца HTMS Chakri Naruebet. Среди наблюдателей присутствовали не только главком Чалермпон Срисават и главы основных ветвей вооруженных сил, но и, в частности, руководитель полиции Дамронгсак Киттипрапхат.

Комментируя успешное окончание учений, флот отметил, что они показали не только эффективность ракет и пусковых установок, но и «превосходную боеготовность HTMS Prachuap Khiri Khan в плане личного состава, материально-технической базы и тактических элементов». Флот не уточнил, по каким именно целям вел огонь тайский сторожевой корабль.

Эффективная дальность противокорабельных ракет «Гарпун» – 55 миль. На борту HTMS Prachuap Khiri Khan имеются четыре пусковые установки, прочее вооружение включает одну 76-миллиметровую артиллерийскую установку OТО Melara, две 30-миллиметровых установки MSI и два пулемета. Авиагруппа HTMS Prachuap Khiri Khan состоит из одного вертолета Airbus Helicopter Н145М.