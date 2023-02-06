Флот подтвердил пропажу рыболовецкого судна в Андаманском море

Военно-морской флот Таиланда продолжает поиски рыболовецкого судна Sor Sakulphet, вышедшего на промысел с Пхукета еще 19 января и до сих пор не вернувшегося в порт. Предположительно, у лодки вышел из строя двигатель, и сейчас она дрейфует в сторону Суматры.

Новости Пхукета

6 Февраля 2023, 05:39 PM

Рыболовецкое судно пропало в Андаманском море. Фото: 3rd NAC

С докладом о ходе поисков пропавшей лодки выступил 5 февраля глава третьего регионального командования ВМФ контр-адмирал Апхакорн Юконгкэу. В ходе пресс-конференции, организованной в штабе флота на мысе Панва, он в первую очередь заверил, что поиски судна продолжаются. С 6 февраля к операции будет привлечен разведывательный самолет дальнего радиуса действия Dornier 228.

О пропаже судна ранее официально не сообщалось, так что подробности стали известны только на пресс-конференции. В частности, контр-адмирал сообщил, что экипаж Sor Sakulphet состоит из трех человек: одного тайского рыбака и двух граждан Мьянмы. Сама лодка имеет длину 10 м и ширину 3 м. Об имеющихся на борту запасах еды и воды ничего сказано не было.

Судно должно было вести промысел примерно в 120 морских милях к юго-западу от Пхукета, то есть на расстоянии порядка 220 км от острова.

«Как предполагается, у судна мог выйти из строя двигатель и оно начало дрейфовать в юго-западном направлении», – заявил контр-адмирал Юконгкэу. В этом случае Sor Sakulphet движется к северо-западной оконечности Суматры (Индонезия).

На поиски уже были направлены суда ВМФ Таиланда, а также авиация. Также был проинформирован рыболовецкий флот (именно рыбаки ранее обнаружили пропавший катамаран Marco Polo).

О ситуации также доложено подразделениям тайской береговой охраны, базирующиеся на Липе и в Ла-Нгу, однако обе локации находятся к юго-востоку от Пхукета, а не к юго-западу.

Контр-адмирал Юконгкэу добавил, что третье командование ВМФ свяжется с коллегами из Малайзии, Индонезии и Индии, попросив их о помощи в поисках. Во флоте не исключают, что Sor Sakulphet может в итоге оказаться в территориальных водах другой страны (опять же, дрейфовавший катамаран Marco Polo нашли как раз у границ территориальных вод Индонезии).

Контр-адмирал Юконгкэу попросил всех, кто может располагать какой-либо информацией о пропавшем судне, связаться с третьим командованием ВМФ по телефону 076-391598.