В Андаманском море продолжаются поиски гражданина Польши Матеуша Юшкиевича и гражданки Таиланда Веракан Сириракон, пропавших в море у южного побережья Пхукета во второй половине дня 7 декабря.

Таньялак Сакут

Флот не теряет надежды найти живыми мужчину и женщину, пропавших в море на каяках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Флот не теряет надежды найти живыми мужчину и женщину, пропавших в море на каяках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Флот не теряет надежды найти живыми мужчину и женщину, пропавших в море на каяках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Флот не теряет надежды найти живыми мужчину и женщину, пропавших в море на каяках. Фото: ВМФ Таиланда

Как писали «Новости Пхукета» ранее, 26-летний поляк и 23-летняя тайка вместе с друзьями арендовали несколько каяков на пляже Януй и отправились осматривать акваторию, однако на обратном пути Юшкиевич и Сириракон отстали от остальных членов группы, позвонили им по телефону и сообщили, что не могут вернуться на пляж самостоятельно. Друзья пропавших добрались до берега около 18:30 и подняли тревогу. Больше на связь Матеуш и Веракан не выходили.

Как пояснил контр-адмирал Чернгчайот Атсуви, занимающий пост заместителя главы третьего регионального командования ВМФ Таиланда, сегодня поисковая зона была расширена до 600 кв. морских миль. В поисково-спасательной операции участвуют многочисленные лодки, а также вертолеты ВМФ и полиции.

«Вертолет Королевской полиции Таиланда осуществляет поиск к северо-востоку от Пхукета, вертолет ВМФ ведет поиск к югу и к западу от острова. Также выросла численность задействованных в операции лодок», – рассказал контр-адмирал Атсуви.

По словам офицера, за помощью к властям других стран штаб поисковой операции не обращался.

«Я не думаю, что они могут быть так далеко», – пояснил контр-адмирал.

Также господин Атсуви выразил недоумение по поводу того, что пропавшие поляк и тайка не попались на глаза экипажам грузовых и туристических судов.

«О том, что в море заметили каяк, весло или спасательный жилет сообщений не было. Я не понимаю, как это возможно», – развел руками контр-адмирал.

«Надеюсь, что они оба все еще живом. Я хочу увидеть их живыми», – выразил офицер надежду на благополучный исход поисков.