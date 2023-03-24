Физиев проиграл по очкам Гэтжи на UFC 286

Пхукетский боец смешанного стиля Рафаэль Физиев потерпел поражение от Джастина Гэтжи на турнире UFC 286 в Лондоне, где по факту решалось, будет ли Атаман официальным претендентом на титульный бой с Исламам Махачевым за чемпионский пояс UFC в легком весе. Перед встречей в октагоне Физиев обещал устроить Гэтжи мастер-класс, и поединок, действительно, получился таким, что его можно показывать молодым спортсменам в качестве примера бойцовского духа и выносливости. Однако по итогам трех раундов судьи вынесли решение в пользу Гэтжи – 29:28, 29:28, 28:28.

Новости Пхукета

24 Марта 2023, 12:20 PM

Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев после боя 18 марта. Фото: Кадр из видео с UFC.com

Ни для кого не секрет, что 34-летний американец Гэтжи уже подумывает о завершении карьеры. Сам они тоже открыто это признает, хотя и не перестает драться. Пиками его карьеры можно считать титульные бои за пояс чемпиона в дивизионе Lightweight против Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры, но обе попытки были неудачными.

Для Атамана бой 18 марта в Лондоне был, пожалуй, главным в карьере, поскольку теоретически открывал путь к первому для него титульному поединку. В октагон боец из Чалонга вышел с рекордом 12:1, причем предыдущие шесть боев спортсмен закончил победами, так что триумф в британской столице вполне мог открыть ему путь к поединку с Махачевым. Этого не случилось – Гэтжи в очередной раз подтвердил, что является одним из самых крепких легковесов в UFC, способным не только бить, но и держать удар. Особенно если ему позволят драться в привычной для себя манере.

«У него очень хороший стиль, у него большое сердце. Но у всех подобных бойцов одновременно есть большой плюс и большой минус. Его минус – он дерется только с большим сердцем, его плюс – его не сломать. У него высокий бойцовский IQ, он любит эту игру, ему нравиться драться в стойке – ждать легкой победы точно не стоит», – говорил Атаман перед боем.

В октагоне происходило именно то, что предсказывал Физиев: три раунда бескомпромиссной рубки, нескончаемый поток наносимых и получаемых ударов. Для каждого из спортсменов бой стал испытанием выносливости как физической, так и психологической.

Первым же ударом Гэтжи едва не сбил Физиева с ног, но тот устоял – и началась та самая игра. Два ударника работали не жалея ни себя, ни оппонента, но довести дело до нокаута ни у одного не получалось. В третьем раунде Физиев, казалось, мог додавить американца, но Гэджи – как и не раз до этого – выстоял под напором, а под занавес боя сам ответил таким апперкотом, который мог бы досрочно положить конец поединку. Удар не принес результата, равно как не дал его и единственный в бою тейкдаун, проведенный Гэджи.

Шакил Маджури из CBS Sport после боя подвел итоги так: первый раунд за Атаманом, второй – без фаворита, третий – за американцем. Сам Физиев в комментарии, который приводит MMA Junkie, тоже констатировал провал в последней пятиминутке, а также вспомнил «бойцовский IQ». Правда, уже применительно к себе.

«Это был *** [плохой] бой в моем исполнении. Я делал очень в клетке много того, что делать не стоило. Я пытался рубиться с ним, вместо того, чтобы использовать свой бойцовский IQ. Он дрался со мной играючи, в то время как я пытался угнаться за ним и устроить рубку. Я профессионал и еще до объявления судейского вердикта прекрасно понимал, что сдал последний раунд, и по очкам мы будет близки, но перевес будет не на моей стороне», – констатировал Атаман.

После боя 18 марта претендентом на титул, вероятнее всего, должен стать победитель схватки Оливейра-Дариуш, запланированной на 7 мая. Гэтжи уже заявил, что хотел бы выйти в октагон против того, кто проиграет – предпочтительно, против Оливейры, с которым намерен поквитаться за предыдущее поражение.