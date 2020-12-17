Физиев из Tiger Muay Thai победил на UFC 256

Резидент пхукетского центра единоборств Tiger Muay Thai Рафаэль Физиев одержал третью победу в промоушене UFC и девятую в своей карьере в ММА. На турнире UFC 256, прошедшем 12 декабря в Лас-Вегасе, он одолел бразильца Ренато Мойкано.

Новости Пхукета

17 Декабря 2020, 12:01 PM

Рафаэль Физиев на тренировке. Фото: Hip Panakom Santayanon

Бой завершился нокаутом под занавес первого раунда. Киргизский легковес провел серию ударов руками, начавшуюся с удара левой в корпус, а завершившуюся идеально пришедшим в голову правым и левым хуком. Бразилец рухнул на настил, Физиев бросился на добивание, но рефери остановил бой.

«Хочу сказать всем в моем дивизионе: тренируйтесь больше, тренируйтесь упорнее. Я иду», – заявил Физиев в интервью после боя.

Как говорилось выше, Физиев тренируется в Tiger Muay Thai, который до пандемии привлекал огромное количество бойцов со всего мира. Сейчас клуб тоже не пустует, но количество спортсменов все же уменьшилось.

«До локдауна множество бойцов из Tiger Muay Thai подписывали контракты с UFC, это было как волна. Из-за локдауна некоторые не могут приехать, но наши спортсмены побеждают, и волна возвратится», – говорит Физиев.

Смешанные единоборства одними из первых вернулись на спортивную сцену после первой вспышки коронавируса. UFC проводит бои с мая, а азиатский промоушен One Championship уже даже начал в ограниченных количествах допускать на трибуны зрителей.

Ограничения на международные поездки значительно осложнили возможности проведения боев, но и в таких условиях резиденты Tiger Muay Thai находят возможность показать себя. Одним из главных событий этого года можно смело назвать победу Петра Яна над Жозе Алду. Этот бой принес Яну чемпионский пояс UFC.

«Проходящие через клуб бойцы помогают множить успехи. Вид их тренировок вдохновляет всех. Ты сперва видишь, как кто-то вроде Петра Яна отрабатывает клинч с бойцом муай тай, а затем видишь, как это реализуется в его боях. Он впитывает как губка, и таковы все великие бойцы. Они всегда ищут новые преимущества, и этому учатся все остальные», – объясняет тренер Tiger Muay Thai Джорд Хикман.

Среди других звезд, имена которых связаны с Tiger Muay Thai, можно отметить Валентину Шевченко, Исраэля Адесанию, Александра Волкановского. Но особого упоминания заслуживает Лома Лукбукми, первая представительница Таиланда в UFC, фактически ставшая популяризатором ММА в стране, до последних лет не понимавшей смешанные бои.

«На все нужно время, но у нас уже есть группа молодых тайских ребят, пробующих силы. Интерес растет, и Лома – веская причина этого», – говорит Хикман.

Не секрет, что техники тайского бокса представляют большой интерес для бойцов ММА, многие из которых стремятся включить их в свой арсенал. Более того, многие из звезд смешанных единоборств напрямую пришли в этот спорт из муай тай. Валентина Шевченко и Рафаэль Физиев – одни из них. Если же говорить о Ломе, то к моменту дебюта в октагоне ее послужной список в тайском боксе насчитывал свыше 300 боев.

«Когда я тренируюсь с другими бойцами ММА, то показываю им, как работать локтями, как работать в клинче в стиле муай тай. Но в каком-то смысле все это уже есть в ММА», – говорит 24-летняя Лома.

«Муай тай – очень особенное единоборство со своим характером. Это искусство боя восемью конечностями, предоставляющее полный арсенал оружия, которое можно использовать. Но также в муай тай есть свой темп и ритм», – добавляет она.

У смешанных единоборств в Таиланде непростая история. В 2012 году власти страны запретили этот вид спорта как «жестокий и не являющийся боксом», но затем постепенно отношение начало меняться. Джордж Хикман, приехавший на Пхукет в 2014 году, наблюдал этот процесс.

«В первую пару лет, я думаю, многие из местных просто не понимали ММА как спорт. Никакой образовательной работы не было, но затем это изменилось. В Таиланде проходят турниры по ММА, а теперь и Лома подписала контракта с UFC, что также помогло Таиланду стать центром тренировок ММА. Мы учим борьбе, кикбоксингу, боксу и, конечно, муай тай – это дополнительный козырь», – говорит Хикман.

«В некоторые пятницы у нас спаррингуют около 100 человек, и все сильны, все с разными талантами», – добавляет он.