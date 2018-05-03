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Физическое воспитание в BISP как источник силы, дисциплины и уверенности в себе

Александра Гейтс рассказывает, когда и с чего начинается физическое воспитание в BISP.

Материал партнеров

5 Мая 2018 09:00:00

В школе British International School Phuket физическое воспитание начинается с самых ранних лет, еще на этапе дошкольной подготовки, носящем название Early Years Foundation Stage. Уже там дети получают возможность начать развивать свою физкультурную грамотность как в свободной, полу-игровой атмосфере центра раннего развития, так и на полноценных уроках физкультуры. Расписание включает два занятия с учителем физкультуры Мэгги Уолби и один урок плавания с Люко Кертисом и его тренерской командой.

На уроках физической культуры и плавания дети получают возможность развивать уверенность своей моторики в широком спектре движений и в разных окружениях. Они учатся координации движений, мелкой и крупной моторике, безопасному взаимодействию с окружающей обстановкой. Дети учатся контролировать различные объекты и работать с инвентарем, учатся социально приемлемому физическому взаимодействию друг с другом.

Наличие инструкций и указаний специалистов на данном этапе приносит значительную пользу, которая будет видна и в ходе дальнейшего развития ребенка. Список позитивных моментов включает:

•Создание базы, на которой будут надстраиваться различные новые умения, и контроль за тем, что развитие ребенка идет шаг за шагом, постепенно выводя его на новые уровни.

•Проверка того, что на каждом этапе развития осваиваются соответствующие навыки.

•Формирование уверенности в движениях.

•Формирование уверенности во время нахождения в воде.

•Раннее определение индивидуальных потребностей детей в плане развития когнитивных и моторных навыков.

•Раннее оказание помощи и дополнительной поддержки, если она нужна.

•Формирование здоровых и активных членов социума с прицелом на то, чтобы здоровье и активность стали привычками на всю жизнь.

Коллектив BISP верит, что участие родителей в развитии детей – жизненно важный фактор, и школа предоставляет своим воспитанникам самые разные возможности поделиться тем, что они освоили и узнали, с родителями. В частности, не так давно в школе прошел день спорта Early Years Sports Day с участием воспитанников подготовительных групп Nursery и Reception. На мероприятии для детей были организованы различные конкурсы и челленджи, в ходе которых они могли продемонстрировать родителям свое развитие. Позже в этом году школа проведет и открытый урок по плаванию, на котором дети смогут показать свои умения на воде.

Александра Гейтс, глава отделения физического развития в British International School, Phuket

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