Firefly Airlines возобновила рейсы Пхукет-Пенанг

Малайзийский лоукостер Firefly Airlines, являющийся подразделением Malaysia Airlines, возобновил рейсы по маршруту Пенанг-Пхукет-Пенанг.

Новости Пхукета

Первый рейс FY3600 из Пенанга прибыл на Пхукет в 14:20 пятницы, 26 августа, сообщила вечером того же дня страница Phuket Info Center, которую администрация провинции использует как официальный канал информирования жителей о важных событиях.

Прибывших из Пенанга пассажиров встречали сотрудники и менеджмент аэропорта, представители пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ), персонал самой Firefly Airlines. Каждый из прилетевших получил по прибытию сувениры на память, включая непромокаемую сумку HKT We Care.

По данным Phuket Info Center, на первом рейсе FY3600 с Пенанга на Пхукет прилетели 126 пассажиров. Сама авиакомпания говорит, что их было 134 человека.

Firefly Airlines будет выполнять рейсы по маршруту Пенанг-Пхукет-Пенанг четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. На направлении используются лайнеры Boeing 737-800. Стоимость самых дешевых билетов на сайте авиакомпании начинается от 1,5 тыс. бат за полет Пенанг-Пхукет и 1,8 тыс. бат за Пхукет-Пенанг.

Вылет из Пенанга – в 14:20 по местному времени, прибытие на Пхукет также в 14:20 (полет занимает один час, разница во времени между двумя островами аналогичная). Вылет с Пхукета – в 15:50, прибытие на остров Пенанг – в 16:50.