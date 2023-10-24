Финальные процессии Вегетарианского фестиваля прошли на Пхукете

На Пхукете состоялись заключительные процессии Вегетарианского фестиваля 2023 года. В понедельник, 23 октября, в храмах прошли ритуалы пересечения моста, после чего верующие и масонги отправились провожать богов в их небесные дворцы до следующего года.

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Самыми массовыми и громкими были уличные шествия в Пхукет-Тауне, где уличные процессии вечером 23 октября проводили сразу несколько крупных храмов, включая Bang Niew Shrine, Samkong Shrine, Jui Tui Srine и другие.

Отдельные проводы богов проходили в Чалонге, Кату и Таланге. Верующие выходили из храмов после 22:00 вечера и отправлялись к выбранным водоемам.

Сегодня во второй половине дня в китайских храмах опустят лампадные стобы го тенг, что будет символизировать официальное завершение Вегетарианского фестиваля 2023 года.

Официальные лица пока не озвучили никаких цифр, но праздник получился самым масштабным за последние годы.