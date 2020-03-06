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Fin Arts: Искусство в помощь акулам

Эми Брайант рассказывает о пхукетском проекте Fin Arts и его деятельности по защите акул от вымирания.

Эми Брайэнт

8 Марта 2020, 03:00 PM
Хольгер Шваб и Алекс Лев совместно с художниками со всего мира создают и вручную раскрашивают скульптуры акул, а 20% с доходов от продажи работ направляют на защиту морских хищников.

Хольгер Шваб и Алекс Лев совместно с художниками со всего мира создают и вручную раскрашивают скульптуры акул, а 20% с доходов от продажи работ направляют на защиту морских хищников.

Хольгер Шваб и Алекс Лев совместно с художниками со всего мира создают и вручную раскрашивают скульптуры акул, а 20% с доходов от продажи работ направляют на защиту морских хищников.

Хольгер Шваб и Алекс Лев совместно с художниками со всего мира создают и вручную раскрашивают скульптуры акул, а 20% с доходов от продажи работ направляют на защиту морских хищников.

На протяжении 400 миллионов лет акулы вольготно наслаждались жизнью в морских глубинах. Эти уникальные рыбы пережили пять массовых вымираний других видов, но не исчезли с ними, а эволюционировали в идеальных хищников, возглавивших подводную пищевую цепочку.

Впрочем, сейчас будущее этих могучих рыб выглядит неопределенными, поскольку уже треть всех видов акул относится специалистами Международного союза охраны природы к уязвимым, вымирающим или находящимся на грани полного исчезновения.

Именно ради привлечения внимания к угрозе исчезновения акул и был запущен проект Fin Arts. Его создатели – живущие на Пхукете немцы Хольгер Шваб и Алекс Лев – совместно с художниками со всего мира создают и вручную раскрашивают скульптуры акул, а 20% с доходов от продажи работ направляют на природоохранные инициативы.

Хольгер Шваб – владелец дайв-центра Sea Bees Diving, живущий на Пхукете с 1995 года, его партнер Алекс – инструктор по дайвингу, работающий на острове с 2005 года. Так что мужчины воочию наблюдали постепенное сокращение популяций акул в Андаманском море.

«Наиболее заметным было исчезновение леопардовых акул. Когда я только начинал нырять на дайв-споте Shark Point и в других локациях в районе Пхи-Пхи, косяки леопардовых акул встречались при каждом втором погружении. Но к 2010 году уже были сезоны, когда эти рыбы попадались на глаза лишь один-два раза в год», – приводит пример Алекс.

Раньше в водах Пхукета обитали самые разные типы акул: черноперые рифовые, белоперые, серые темноперые, бамбуковые, усатые акулы-няньки, бычьи акулы и белые акулы. У их исчезновеня много причин, включая случайный вылов акул промысловиками, браконьерский лов ради плавников, зубов и челюстей, гибель из-за пластикового мусора и выброшенных в море сетей.

Акулы проекта Fin Art бывают трех размеров – от компактных 30-сантиметровых, которыми можно украсить дом, до внушительных метровых и полутораметровых, которые Алекс и Хольгер вывозят на различные конференции, отраслевые выставки и мероприятия. Проект сотрудничает со множеством талантливых художников, которые охотно раскрашивают фигуры акул.

Некоторые из работ расписаны лично Алексом, благо в свое время он закончил школу искусств. Также можно купить не раскрашенную акулу и оформить ее по своему желанию. Как несложно догадаться, все акулы у Fin Art выходят разными и оригинальными.

«Акулы – одни из древнейших видов на планете, это настоящая история успеха природы. Мы видим в акулах произведение искусства, созданное эволюцией, и своими собственными работами хотим донести эту мысль до людей. Начать разговор об охране природы – задача непростая, но я думаю, что наши скульптуры этому способствуют», – говорит Алекс.

Остается надеяться, что отношение людей к акулам все же изменится, и туристы будут привозить из отпуска не фотографию супа из акульих плавников, а вручную раскрашенных акул Fin Art.

 

 

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