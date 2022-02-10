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Филиппины открылись для туристов

В четверг, 10 февраля, Филиппины открыли свои границы для туристов после двух лет изоляции с целью взять под контроль распространение COVID-19 в стране.

Новости Пхукета

10 Февраля 2022, 02:16 PM
Серфинг на Филиппинах. Фото: Dhon Jason de Belen / Flickr

Серфинг на Филиппинах. Фото: Dhon Jason de Belen / Flickr

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на Kyodo News, Филиппины готовы принять полностью привитых иностранных путешественников из 157 государств, с которыми у Манилы подписаны соглашения о безвизовом туризме. Секретарь Минтуризма Филиппин Бернадетт Ромуло-Пуят назвала открытие границ «новой главой на пути к восстановлению». При этом поле для восстановления имеется – на фоне коронавируса прибытия на Филиппины упали на 82%.

Комиссар филиппинского иммиграционного ведомства Хайме Моренте отметил, что для въезда в страну от туристов требуется сертификат о вакцинации и отрицательный тест на COVID-19. Ведомство господина Моренте ожидает около 7 тыс. прибытий непосредственно 10 февраля и около 10-12 тыс. ежедневно в ближайшие месяцы.

Филиппины изначально планировали открыться для иностранных туристов в декабре, но этому помешала вспышка штамма «омикрон».

Авиакомпания Philippine Airlines приветствовала решение властей и заявила о готовности обеспечить безопасность пассажирах на своих рейсах. В частности, перевозчик заявил о том, что на борту каждого самолета будет работать только вакцинированный персонал и действовать специальная система фильтрации воздуха.

Официальный представитель национального перевозчика Сьело Виллалуна отметила, что с началом пандемии количество ежедневных рейсов Philippine Airlines упало вдвое – с 300 до 140.

Согласно данным Департамента туризма, индустрия гостеприимства обеспечивает в страны свыше 349 тыс. рабочих мест. Основными туристическими рынками являются Южная Корея, США, Китай и Япония. Страна славится своими пляжами и местами для серфинга.

 

 

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